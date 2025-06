Il mercato degli accessori tecnologici ha trovato una nuova fonte d'ispirazione guardando al passato, e questa volta il protagonista è uno dei computer più rivoluzionari della storia dell'informatica. Spigen ha deciso di rendere omaggio all'iconico iMac G3 attraverso un caricabatterie per Apple Watch che ricrea fedelmente l'estetica del celebre computer all-in-one. La nostalgia per il design tecnologico degli anni '90 si trasforma così in un accessorio funzionale che unisce praticità e memoria storica.

L'Apple Watch Classic C1 di Spigen rappresenta l'ultimo arrivo nella collezione C1 del brand, una linea dedicata specificatamente agli accessori ispirati ai prodotti Apple più iconici del passato. Il dispositivo, proposto al prezzo di 18 euro, è progettato per ospitare il disco di ricarica dell'Apple Watch, che si inserisce perfettamente nell'area che simula il display del G3. Il cavo passa attraverso la parte posteriore, mentre l'angolazione leggermente inclinata riproduce quella caratteristica del computer originale, garantendo una visualizzazione ottimale del quadrante dell'orologio.

La gamma cromatica disponibile rispecchia fedelmente alcune delle opzioni più memorabili dell'iMac G3 originale: Tangerine, Graphite, Ruby e l'originale Bondi Blue che diede il nome alla prima versione del computer. Questa scelta non è casuale, considerando che proprio la varietà di colori rappresentò una delle innovazioni più significative del G3 nel panorama informatico dell'epoca.

La compatibilità del caricabatterie si estende a un'ampia gamma di dispositivi Apple: dall'Apple Watch Ultra 1 e 2 alle serie 10, 9, 8, SE2, 7, 6, SE, 5 e 4, oltre agli AirPods 4 con cancellazione del rumore e agli AirPods Pro 2. È importante sottolineare che il disco di ricarica effettivo non è incluso nella confezione, rendendo questo accessorio un complemento al caricabatterie già in possesso dell'utente.

L'iMac G3 fece il suo debutto nel 1998 in un'era dominata dai computer beige e anonimi, rappresentando una vera rivoluzione estetica nel settore tecnologico. Il suo design colorato e accattivante comunicava un messaggio chiaro: la tecnologia poteva essere fonte di gioia e non solo di funzionalità. Questa filosofia progettuale segnò l'inizio di una nuova era per Apple, contribuendo significativamente alla rinascita dell'azienda dopo anni di difficoltà finanziarie.

Il successo commerciale del G3 fu straordinario, con oltre sei milioni di unità vendute tra il 1998 e il 2003. Questi numeri non solo consolidarono le fondamenta della linea iMac, che continua ancora oggi con un aspetto completamente diverso, ma dimostrarono anche l'appetito del mercato per prodotti tecnologici esteticamente innovativi. La portata culturale di questo computer fu tale che lo Smithsonian Institution ha deciso di includerlo nella propria collezione, riconoscendone l'importanza storica nel campo del design e della tecnologia.

L'influenza del G3 si estende ben oltre il suo periodo di produzione, continuando a ispirare designer e produttori di accessori come dimostrato da questa nuova creazione di Spigen. Il caricabatterie rappresenta un perfetto esempio di come l'heritage design possa trovare nuova vita in prodotti contemporanei, creando un ponte emotivo tra passato e presente per gli appassionati di tecnologia Apple.