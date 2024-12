Da oggi l'USB-C è ufficialmente lo standard europeo per la ricarica

Oggi, 28 dicembre, entrano in vigore le nuove norme dell'Unione Europea sui caricabatterie USB. La maggior parte dei dispositivi elettronici, tra cui smartphone e tablet, dovrà adottare lo standard universale USB-C per la ricarica.

La legge, approvata a larga maggioranza dal Parlamento Europeo nell'ottobre 2022, mira a ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita dei consumatori. Non sarà più necessario possedere caricatori diversi per ogni dispositivo, poiché tutti utilizzeranno lo stesso connettore USB-C.

La normativa si applica a tutti i dispositivi classificati come "apparecchiatura radio".

Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i produttori. Apple, in particolare, ha espresso preoccupazioni, affermando che "l'obbligo di un connettore universale potrebbe soffocare l'innovazione", anche se alla fine ha provveduto per tempo a convertire allo standard USB-C tutta la sua linea di prodotti (gli ultimi assenti sono stati aggiornati nelle scorse settimane).

Da oggi, 28 dicembre, la norma entrerà in vigore per una vasta gamma di prodotti, tra cui:

Telefoni cellulari e tablet

Fotocamere digitali e cuffie

Console portatili per videogiochi

Altoparlanti portatili e lettori elettronici

Tastiere, mouse e sistemi di navigazione portatili

Per i laptop, invece, l'adeguamento è previsto entro il 28 aprile 2026 e richiederà che i computer possano essere caricati, anche, tramite USB-C senza limitazioni di sorta per i consumatori.

Per soddisfare i requisiti, e avere i propri prodotti regolarmente in vendita i Europa, le aziende coinvolte dovranno:

Fornire informazioni chiare sulle caratteristiche di ricarica dei dispositivi.

Offrire la possibilità di acquistare prodotti con o senza caricabatterie incluso.

Garantire la compatibilità con il protocollo universale USB Power Deliver (USB-PD) per i dispositivi con ricarica rapida.

È importante notare che, come per i laptop, anche per tutti gli altri dispositivi coinvolti, i produttori non sono obbligati a utilizzare esclusivamente un connettore USB-C, purché sia presente almeno una porta di questo tipo conforme allo standard universale.