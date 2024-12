Ecco come Now Bar cambierà il modo di interagire con gli smartphone Galaxy

Samsung ha avviato il programma beta di One UI 7, la prossima versione del suo sistema operativo per dispositivi mobili, che introduce significative integrazioni di intelligenza artificiale, volte a migliorare la personalizzazione e la sicurezza dell'esperienza utente.

L'aggiornamento si concentra principalmente su due aspetti: la personalizzazione avanzata dell'esperienza utente e il rafforzamento della sicurezza dei dati personali. Samsung sottolinea il proprio impegno a non compromettere la privacy degli utenti, pur offrendo funzionalità di intelligenza artificiale innovative.

In previsione del lancio dei prossimi smartphone della serie Galaxy S, Samsung ha sviluppato il Personal Data Engine, un sistema progettato per garantire una maggiore protezione dei dati personali. Questo sistema archivia i dati sensibili in un ambiente sicuro, protetto da una chiave di crittografia gestita da Knox Vault. Knox Vault è la piattaforma di sicurezza hardware già utilizzata da Samsung per proteggere le informazioni sensibili, come i dati biometrici, all'interno dei propri dispositivi.

Un ulteriore livello di sicurezza verrà fornito dalla crittografia post-quantistica. Questa tecnologia è pensata per proteggere i dati dalle potenziali minacce derivanti dai futuri computer quantistici, che si prevede saranno in grado di decifrare gli algoritmi di crittografia attualmente in uso.

One UI 7 introduce anche una nuova funzionalità denominata Now Bar, integrata nella schermata di blocco. Now Bar permette agli utenti di accedere rapidamente alle azioni quotidiane e alle applicazioni più utilizzate. Questa funzionalità è progettata per offrire un maggiore livello di personalizzazione, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alle funzioni di loro interesse, come intrattenimento, gestione del tempo, indicazioni stradali e traduzione linguistica.

Samsung fornisce un esempio concreto di come Now Bar possa essere utilizzato per semplificare l'organizzazione di un viaggio. In questo scenario, il sistema è in grado di suggerire la creazione di una cartella con le app essenziali per il viaggio, avvisare l'utente sull'orario ottimale di partenza per raggiungere l'aeroporto, proporre una playlist musicale adatta al viaggio e fornire le previsioni meteorologiche per la destinazione, il tutto senza la necessità di aprire diverse applicazioni.

L'obiettivo di Samsung è quello di rendere l'intelligenza artificiale un elemento integrato nell'esperienza quotidiana degli utenti, offrendo funzionalità che si adattino in modo intelligente alle loro esigenze e abitudini. L'azienda mira a rendere i dispositivi Galaxy più efficienti, eliminando le barriere quotidiane e semplificando le attività degli utenti.

Al momento, Samsung ha rilasciato solamente la versione beta di One UI 7. Non sono state fornite informazioni precise sulla data di rilascio della versione definitiva del sistema operativo. Si può presumere che i primi dispositivi a ricevere l'aggiornamento saranno i futuri smartphone della serie Galaxy S.

L'annuncio di One UI 7 beta evidenzia la crescente importanza dell'intelligenza artificiale nel settore dei dispositivi mobili. Samsung si sta concentrando sullo sviluppo di funzionalità AI che migliorino la personalizzazione e la sicurezza, due aspetti fondamentali per gli utenti.

Il Personal Data Engine e Now Bar rappresentano due esempi concreti di come l'azienda stia cercando di integrare l'intelligenza artificiale nei propri smartphone. Resta da vedere come queste funzionalità verranno accolte dagli utenti e come si evolveranno nel tempo. L'approccio di Samsung alla sicurezza dei dati è particolarmente rilevante, considerando la crescente preoccupazione per la privacy in relazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'impiego di Knox Vault e della crittografia post-quantistica dimostra l'impegno dell'azienda a proteggere le informazioni sensibili degli utenti.