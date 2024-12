EOLO rimodula i prezzi di alcuni privati e P.IVA, aumenti da febbraio 2025

A partire dal 2 febbraio 2025, EOLO applicherà un aumento di 2,99 euro al mese ai canoni di alcuni clienti privati e possessori di Partita IVA. Questa modifica contrattuale è stata annunciata per far fronte all'incremento del traffico internet e per finanziare l'ammodernamento delle infrastrutture di rete.

L'aumento è stato giustificato da EOLO con la necessità di mantenere un equilibrio economico adeguato alle "attuali condizioni del mercato", che influenzano i costi del servizio. La comunicazione ufficiale dell'aumento verrà effettuata inserendo una nota nelle fatture emesse a partire dal 2 dicembre 2024, con decorrenza della nuova tariffa prevista almeno 60 giorni dopo, seguendo i cicli di fatturazione di ciascun cliente.

Esclusioni e diritto di recesso

Non sono tutti i clienti a essere interessati dalla variazione. Infatti, chi beneficia di promozioni vigenti con canone bloccato non subirà aumenti fino alla scadenza delle stesse, dopo la quale la rimodulazione sarà applicata. Inoltre, i clienti colpiti dall'aumento possono decidere di recedere dal contratto senza penalità, esercitando il loro diritto entro 60 giorni dalla notifica della modifica, come previsto dal Decreto Legislativo 259/2003 e dalla delibera AGCOM 307/23/CONS.

Ci sono diverse modalità con cui i clienti possono esercitare il diritto di recesso:

Telefono : chiamando il numero 0237008588 (o 0237008587 per i clienti con Partita IVA);

: chiamando il numero 0237008588 (o 0237008587 per i clienti con Partita IVA); Area Cliente : inserendo una richiesta nell’apposita sezione "Richiedi supporto" sul sito ufficiale di EOLO;

: inserendo una richiesta nell’apposita sezione "Richiedi supporto" sul sito ufficiale di EOLO; PEC : inviando il modulo di recesso scaricabile a recesso.varunilaterale@pec.eolo.it (o chiusure.business@pec.eolo.it per Partita IVA);

: inviando il modulo di recesso scaricabile a recesso.varunilaterale@pec.eolo.it (o chiusure.business@pec.eolo.it per Partita IVA); Raccomandata A/R: spedendo il modulo all’indirizzo EOLO S.p.A. - Casella postale 38 - Ufficio postale Segrate Centro - 20054 Segrate (MI);

spedendo il modulo all’indirizzo EOLO S.p.A. - Casella postale 38 - Ufficio postale Segrate Centro - 20054 Segrate (MI); Punti vendita: recandosi presso un punto vendita autorizzato.

Inoltre, nessun costo contrattuale sarà addebitato in caso di cessazione anticipata dovuta a promozioni con vincoli temporali.

Se il cliente non dovesse presentare il recesso entro il termine stabilito, le nuove condizioni contrattuali saranno considerate accettate. È fondamentale che, per chi intende cambiare operatore, la comunicazione sia effettuata all'operatore prescelto, facendo riferimento alla modifica contrattuale subita.

L'aumento esponenziale del traffico dati ha imposto continui ammodernamenti delle infrastrutture. Originariamente basate su cavi in rame, le reti hanno iniziato a evolversi verso la fibra ottica, molto più efficace per gestire grandi quantità di dati e fornire connessioni ad alta velocità. EOLO utilizza potenti antenne FWA per la trasmissione del proprio segnale.

In risposta a questi cambiamenti tecnologici, le aziende di telecomunicazioni hanno dovuto adeguare i loro modelli di business, introducendo nuove tariffe e opzioni per far fronte agli aumenti dei costi operativi e di manutenzione.

Le sfide del futuro riguardano non solo l'espansione fisica delle reti, ma anche la gestione della sicurezza digitale, un aspetto sempre più critico all'aumentare delle connessioni e degli scambi di dati personali e professionali online. Le prospettive sulla digitalizzazione globale suggeriscono che il panorama della connettività e delle telecomunicazioni sarà ancora più integrato e complesso nei prossimi anni.