Facebook ha appena annunciato che la nuova versione desktop del social network sarà distribuita proprio durante questi giorni a tutti gli utenti. Si tratta di uno tra gli aggiornamenti più importanti che hanno interessato la piattaforma durante gli ultimi anni. L’interfaccia utente è infatti stata totalmente rinnovata.

Gli sviluppatori di Facebook erano soliti aggiornare l’applicazione mobile, che continua a cambiare e ottenere diverse migliorie. La situazione è diversa per la versione desktop, che non otteneva update importanti da un bel po’.

Durante lo scorso F8, Facebook aveva annunciato che una nuova interfaccia per la versione desktop sarebbe presto arrivata. Alcuni utenti hanno potuto sperimentare le novità già alcuni mesi fa, ma durante le scorse ore è iniziata una progressiva distribuzione che interesserà presto tutti gli utenti.

Prima di tutto, le schermate vengono caricate più velocemente e trovare gruppi, pagine e persone è un’operazione più rapida, grazie alla ricerca semplificata. Non poteva mancare la Dark Mode: gli utenti possono scegliere un design con una prevalenza di colori scuri che affatica meno la vista. Inoltre, la creazione di pagine, eventi e inserzioni diventa ora più semplice. Gli utenti potranno vedere come appare il contenuto prima che esso venga effettivamente pubblicato. Per attivare la nuova interfaccia, basterà cliccare sulla freccia posizionata nella barra in alto e scegliere l’opzione “Passa al nuovo Facebook”.