Instagram introduce un pulsante anti-bullismo per silenziare i "non amici"

Instagram sta migliorando il proprio strumento di sicurezza "limits", concepito inizialmente per aiutare i content creator a gestire le campagne di molestie ricevute online. La novità ora disponibile estende questa protezione a tutti gli utenti che desiderano evitare messaggi e commenti indesiderati, dando loro la possibilità di nascondere interazioni e contenuti di utenti non graditi.

La nuova versione di limits permette agli utenti di visualizzare messaggi diretti, tag e menzioni solo dalle persone presenti nella propria lista di "amici stretti". Tutti gli altri, anche se possono ancora interagire con i post, non saranno visibili all'utente che ha attivato la funzione, il quale può scegliere di ignorare completamente questi contenuti limitati. Importante è sottolineare che gli utenti esterni alla lista degli amici stretti non verranno informati di essere stati nascosti.

Oltre a limits, Instagram ha ampliato anche la funzionalità restrict, la quale ora impedisce a determinati utenti non solo di vedere i commenti, ma anche di taggare o menzionare chi ha attivato la restrizione. Questo aggiornamento si aggiunge alle recenti iniziative di Meta, come il blocco predefinito degli adulti dal messaggiare ai minori e la rimozione automatica di contenuti riguardanti suicidio e disturbi alimentari visibili agli adolescenti.

L'attivazione di limits è semplice: basta accedere al proprio profilo, cliccare sul menù a tre linee in alto a destra dello schermo, selezionare Interazioni limitate e quindi attivare la limitazione per gli Account che non ti seguono, Recenti follower, o per tutti eccetto gli amici stretti. La restrizione può essere impostata per un periodo massimo di quattro settimane, con possibilità di estensione a discrezione dell'utente.

Questi miglioramenti nella gestione della sicurezza degli utenti arrivano in un momento in cui Instagram è sotto l'occhio vigile del governo statunitense, preoccupato per la sicurezza dei più giovani sulla piattaforma. Implementando queste funzionalità, Instagram mostra un impegno continuo nel proteggere i suoi utenti e nel creare un ambiente online più sicuro e rispettoso per tutti.