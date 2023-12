Fastweb sembrerebbe in procinto di acquisire Vodafone Italia

Si è creata parecchia agitazione nel mercato delle telecomunicazioni in seguito all'indiscrezione che Fastweb, di proprietà di Swisscom, potrebbe essere in procinto di acquisire Vodafone Italia.

Questa potenziale acquisizione è stata recentemente suggerita da un report di Bloomberg, il quale sostiene che sia già in una fase avanzata, con Fastweb che avrebbe già firmato un accordo di non divulgazione, per accedere ai documenti riservati di Vodafone Italia.

L'articolo riporta che l'interesse di Fastweb, nei confronti di Vodafone, si concentri principalmente sull'infrastruttura di quest'ultima. Fastweb non sarebbe interessata ai clienti di Vodafone, quanto più al desiderio di diventare un operatore capace di operare in totale autonomia sia su fisso che su mobile, sfruttando le risorse, e appunto le infrastrutture, di Vodafone.

Un dettaglio molto interessante, e che potrebbe aprire a situazioni inaspettate, è che Vodafone, nel corso dello scorso anno, era stata oggetto di un'offerta da parte di Xavier Niel, amministratore delegato di Iliad, per una somma pari a 11.25 miliardi di euro.

L'offerta fu respinta da Vodafone ma nulla vieterebbe a Fastweb di acquisire prima Vodafone Italia e, in seguito, vendere la divisione consumer di quest'ultima a Iliad, creando una potenziale sinergia tra i due operatori, rientrando di parte della spesa e lasciando la gestione dei clienti di Vodafone a un'altra azienda.

La strategia di Fastweb, pare essere spinta dalla volontà di fare leva sulle attuali difficoltà di TIM e sfruttare le rodate infrastrutture di Vodafone per migliorare, e in seguito consolidare, la propria posizione sul mercato. Se questa operazione prenderà forma come pronosticato da Bloomberg, le prossime settimane saranno decisive per il suo compimento.

Il mercato delle telecomunicazioni italiane sembra attraversare un periodo di tumulto, con una serie di movimenti significativi tra i principali attori del mercato, che potrebbero ridefinire il panorama attuale.

Resta da vedere come si evolverà questa situazione e come influenzerà i consumatori e il mercato nel suo complesso.