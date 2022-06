La fibra ottica FTTH raggiunge 30 nuovi Comuni italiani. La notizia arriva da FibraClick, portale-punto di riferimento per chi ha dubbi/domande su fibra ottica e connessioni a Internet in generale o semplicemente desidera saperne di più su FTTC, FTTH, FWA, rete BUL, infrastrutture di rete ecc.

L’ultimissima riguarda proprio l’estensione della fibra FTTH ad altri 30 Comuni delle cosiddette “aree bianche“, quelle più problematiche dal punto di vista dell’accesso alla connettività a banda ultra larga. “FTTH” sta per Fiber To The Home, quindi “fibra fino a casa”. Altra cosa è la fibra FTTC, Fiber To The Cabinet ovvero “fibra fino al cabinato”, che comprende sia cavi in fibra (fino alla cabina, per l’appunto) sia cavi in rame (dalla cabina fino alle abitazioni).

Insomma, nel caso della fibra FTTH, la connessione sarà a banda ultra larga, quindi notevolmente più veloce, se comparata al servizio offerto dalla tecnologia FTTC. Anche se non si direbbe, la distanza tra la cabina e l’abitazione fa eccome la differenza, perciò questo è un aspetto molto importante da chiarire, quando si decide di installare la fibra ottica dentro casa.

Se la sostituzione dei cavi in rame risulta impossibile, ci si può sempre avvalere di una soluzione alternativa, di un “compromesso” che prevede il collegamento in fibra ottica dalla centrale principale a una centralina condominiale (dicesi “FTTB” o Fiber To The Building).

Come potete immaginare, però, la tecnologia FTTH rimane la più conveniente, visto il suo scarso impatto ambientale e l’upgrade che offre a livello di stabilità e velocità.

Di seguito elenchiamo i 30 Comuni che da oggi potranno usufruire di tutti i vantaggi legati a questo tipo di connettività:

Aradeo (Lecce);

Azzio (Varese);

Bassignana (Alessandria);

Besenzone (Piacenza);

Bubbio (Asti);

Carosino (Taranto);

Carpinone (Isernia);

Corno Giovine (Lodi);

Correzzana (Monza-Brianza);

Fontanigorda (Genova);

Gallo Matese (Caserta);

Irma (Brescia);

Longone al Segrino (Como);

Maccastorna (Lodi);

Morgano (Treviso);

Pastena (Frosinone);

Pontelandolfo (Benevento);

Quarto d’Altino (Venezia);

Rocca di Mezzo (L’Aquila);

San Cassiano (Lecce);

San Pietro in Lama (Lecce);

Sanluri (Sud Sardegna);

Santo Stefano Lodigiano (Lodi);

Sarezzo (Brescia);

Sava (Taranto);

Solonghello (Alessandria);

Squinzano (Lecce);

Stella Cilento (Salerno).

Per qualche migliaio di cittadini “accontentati”, ce ne sono molti di più che ancora aspettano di poter usufruire di una connessione a Internet ultra veloce che sfrutti appieno le potenzialità della fibra ottica FTTH. La speranza è che il digital divide vada a ridursi sempre di più, con interventi intensificati soprattutto nelle aree bianche.