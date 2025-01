Iliad va veloce il doppio, domina FTTH in Italia nel 2024

Iliad si conferma leader indiscusso nel mercato italiano della Fibra, conquistando il titolo di rete fissa più veloce d'Italia per il 2024. Questo secondo la società indipendente nPerf, specializzata nella misurazione delle prestazioni delle connessioni internet. I test condotti da nPerf nel corso dell'anno hanno evidenziato la superiorità di Iliad in termini di velocità di download, upload e latenza, non solo nel confronto con altre connessioni in fibra FTTH (Fiber-to-the-Home), ma anche rispetto a tutte le tipologie di connessioni internet fisse.

I risultati parlano chiaro: Iliad ha registrato una velocità media di download di 392,42Mb/s, più del doppio rispetto al secondo operatore in classifica. Anche in termini di upload, Iliad si posiziona al primo posto con una velocità media di 253,69Mb/s. La latenza, ovvero il tempo di risposta della connessione, è risultata nettamente inferiore rispetto agli altri operatori, attestandosi a 15,44ms. Questi dati confermano l'impegno di Iliad nel fornire una connessione ultraveloce e reattiva, ideale per streaming, gaming online e qualsiasi altra attività che richieda elevate prestazioni.

Il primato di Iliad è il risultato di una strategia aziendale focalizzata sull'innovazione tecnologica e sulla qualità del servizio. L'operatore ha puntato fin da subito sulla fibra FTTH, la tecnologia più avanzata per la connessione internet domestica, e sullo sviluppo della iliadbox, il router proprietario dotato di tecnologia Wi-Fi 7. Iliad è stato il primo operatore in Italia a offrire un servizio 100% Fibra con modem Wi-Fi 7 incluso, a conferma della sua volontà di essere all'avanguardia nel settore.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia, ha commentato i risultati con soddisfazione:

"I numeri parlano chiaro, la fibra Iliad è più di due volte più veloce rispetto a qualsiasi altra offerta disponibile: un risultato senza precedenti. Quest'anno siamo stati i primi a offrire un servizio 100% fibra con un modem Wi-Fi 7 incluso e continueremo a innovare per garantire la migliore esperienza di connessione ultraveloce, rimanendo sempre trasparenti e chiari nelle nostre offerte".

nPerf è una società indipendente che fornisce un'applicazione gratuita per valutare la qualità della connessione internet tramite il suo sito web e le app mobili (Android, iOS). Migliaia di persone ogni giorno utilizzano nPerf per effettuare speed test, contribuendo alla creazione di un database completo che copre tutti gli operatori. Lo studio di nPerf si basa su un rigoroso metodo di filtraggio per garantire che i risultati riflettano l'esperienza reale dei clienti su una specifica rete. Vengono adottate misure per impedire che sonde e robot di misurazione influenzino i risultati.

nPerf valuta diversi parametri per determinare la qualità di una connessione internet:

Velocità di download: indica la quantità di dati che la connessione può ricevere in un secondo dal server nPerf.

indica la quantità di dati che la connessione può ricevere in un secondo dal server nPerf. Velocità di upload: indica la quantità di dati che la connessione può inviare in un secondo al server nPerf.

indica la quantità di dati che la connessione può inviare in un secondo al server nPerf. Latenza (ping): indica il ritardo che un piccolo pacchetto di dati impiega per effettuare un viaggio di andata e ritorno dal computer al server nPerf.

indica il ritardo che un piccolo pacchetto di dati impiega per effettuare un viaggio di andata e ritorno dal computer al server nPerf. Prestazioni di navigazione: valuta il tempo di caricamento delle pagine web, comprese immagini, javascript, CSS e font, per i cinque siti più popolari.

valuta il tempo di caricamento delle pagine web, comprese immagini, javascript, CSS e font, per i cinque siti più popolari. Prestazioni di streaming: misura il tempo di caricamento di un video su YouTube in tre diverse risoluzioni, considerando eventuali interruzioni durante la riproduzione.

La precisione statistica è fondamentale per determinare i vincitori in modo accurato. Per questo, nPerf attribuisce grande importanza alla qualità dei test, alla precisione dei report e alla trasparenza. L'analisi di un elevato volume di test ha permesso di raggiungere una precisione del 2% per i valori assoluti, a garanzia dell'affidabilità e dell'accuratezza dei dati.

Iliad non si limita a dominare la classifica generale, ma eccelle anche in tutte le categorie specifiche analizzate da nPerf, tra cui: