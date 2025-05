Iliad celebra il suo settimo anniversario in Italia nel migliore dei modi: con un'offerta super, in tutti i sensi. Si chiama Iliadbox Super e combina connettività all'avanguardia, dispositivi avanzati e funzionalità innovative. Non si tratta semplicemente di un potenziamento della propria proposta commerciale, ma di un vero e proprio cambio di paradigma che integra per la prima volta in Italia l'intelligenza artificiale in un pacchetto di connettività domestica, il tutto mantenendo la filosofia di trasparenza che ha caratterizzato l'operatore fin dal suo ingresso nel mercato italiano.

La vera rivoluzione di iliadbox super risiede nell'integrazione di Le Chat Pro, assistente AI sviluppato da Mistral AI. Gli utenti potranno accedere gratuitamente per sei mesi a questo strumento professionale, capace di generare fino a 1.000 parole al secondo grazie alla tecnologia Flash Answers. Le funzionalità avanzate includono l'analisi documentale di PDF e tabelle complesse, il supporto alla programmazione e la generazione di immagini, il tutto con un'interfaccia intuitiva accessibile anche da dispositivi mobili.

La sicurezza digitale rappresenta un altro pilastro fondamentale dell'offerta. Nonostante il 97% degli italiani consideri essenziale proteggere i propri dati online, solo il 44% utilizza effettivamente un antivirus, secondo una ricerca condotta da iliad in collaborazione con Yougov Italia. Per rispondere a questa esigenza, iliadbox super include McAfee Multi Access, una soluzione di protezione avanzata per cinque dispositivi contro virus, malware e minacce informatiche.

La connettività domestica si avvale della tecnologia FTTH più veloce d'Italia secondo nPerf, con prestazioni che superano di oltre il doppio quelle del secondo operatore classificato. Il router iliadbox, fornito in comodato d'uso gratuito, implementa lo standard Wi-Fi 7 di ultima generazione, mentre due extender Wi-Fi inclusi nel pacchetto garantiscono una copertura totale e uniforme anche nelle case più grandi, comprese quelle a più piani.

A rendere davvero completa l'offerta c'è la presenza di un modem 4G portatile con SIM dati integrata, che porta la connessione anche oltre le mura domestiche. A disposizione ci sono 350GB al mese, più che abbastanza per coprire le esigenze di più di una persona, anche in casi di emergenza in cui dovesse mancare la connessione FTTH.

Fedele al proprio DNA aziendale, iliad struttura la nuova offerta mantenendo la promessa di trasparenza e semplicità. iliadbox super è disponibile a 29,99€ mensili per gli utenti che hanno già attivato un'offerta mobile iliad da 9,99€ o superiore. Per tutti gli altri clienti, il prezzo è fissato a 34,99€ al mese. In entrambi i casi, l'operatore garantisce l'assenza di costi nascosti, vincoli di durata e, soprattutto, un prezzo bloccato per sempre.

L'offerta include anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, mentre l'app iliadbox connect consente una gestione semplificata dell'intera rete domestica. La fibra FTTH di iliad raggiunge oggi oltre 17 milioni di abitazioni italiane, consolidando la presenza dell'operatore sul territorio nazionale.

La nuova offerta Iliadbox super va a ridefinire il concetto di "tutto incluso", combinando le tecnologie più avanzate con servizi innovativi che rispondono alle esigenze odierne di connettività, sicurezza e produttività. L'integrazione dell'intelligenza artificiale, in particolare, segna un punto di svolta significativo nel panorama delle telecomunicazioni italiane, anticipando quella che potrebbe diventare una tendenza di mercato nei prossimi anni.