Fitbit, Polar e Suunto: le top offerte di Natale per chi cerca un Fitness Tracker

Natale è ormai alle porte e quale regalo migliore di un fitness tracker da impacchettare sotto l’albero? Del resto, i dispositivi indossabili rappresentano ormai la tendenza del momento. I dati di vendita parlano chiaro, il 2019 è stato l’anno della definitiva consacrazione di questi prodotti che, tra l’altro, piacciono tanto anche agli italiani. Non a caso, Amazon ha attivato una pagina speciale all’interno della quale ha racchiuso offerte decisamente interessanti relative a device a marchio Fitbit, Polar e Suunto.

Come il gigante dell’e-commerce ci ha abituati, si tratta di una selezione decisamente numerosa. Tra le varie proposte, segnaliamo certamente l’offerta che, acquistando un Fitbit Versa 2, consente di ricevere in regalo un Echo Dot di terza generazione. Per chi non lo sapesse, il Versa 2 è uno dei primi smartwatch a integrare Alexa, l’assistente vocale di Amazon, per cui si tratta di un wearable perfettamente integrato nei sistemi domotici dell’azienda di Seattle.

Da non perdere anche lo sportwatch Polar M430, venduto con uno sconto del 40%, senza dimenticare il Suunto Spartan (smartwatch dedicato a un pubblico sportivo particolarmente esigente) acquistabile con uno sconto addirittura del 58% (si risparmiano 290 euro). In questo caso, attraverso questi due dispositivi, farete felici gli appassionati di jogging, essendo due smartwatch dotati di GPS, con la possibilità dunque di tracciare il percorso.

Vi lasciamo comunque alla lista completa, con una suddivisione operata per brand.

Offerte Fitbit

Offerte Polar

Offerte Suunto

