Fossil Gen 5 ufficiale: risposta alle chiamate anche per iPhone

Fossil Gen 5 è ufficiale: autonomia migliorata, memoria interna raddoppiata, speaker impermeabile, risposta alle chiamate anche per utenti iOS.

Fossil ha annunciato il nuovo modello di smartwatch Gen 5. Il dispositivo è il primo a integrare la recente piattaforma per indossabili, Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm. I nuovi orologi portano una serie di miglioramenti tecnici e funzionali rispetto alla generazione precedente: autonomia migliorata, memoria interna raddoppiata, speaker impermeabile, risposta alle chiamate anche per utenti iOS. Andiamo per ordine.

Dal punto di vista costruttivo, Fossil Gen 5 utilizza l’acciaio sia per la cassa da 44 mm che per la ghiera e i pulsanti. I colori disponibili sono ben sei con combinazioni di nero, grigio fumo e tonalità di rosa ora. Il display è un’unità da 1,3 pollici. Il chip è accoppiato a 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 3 ATM permettendo l’immersione fino a 30 metri.

Una delle particolarità è la presenza di uno speaker che può essere utilizzato per interagire con Google Assistant, per ricevere chiamate, avvisi acustici o riprodurre servizi musicali direttamente sullo smartwatch. La funzione sarà immediatamente disponibile per gli utenti Android e – per il prossimo autunno – Fossil renderà disponibile un’app proprietaria per offrire la stessa esperienza anche ai possessori di iPhone, una funzione inedita per un dispositivo Wear OS.

L’autonomia migliorata, invece, è garantita da quattro modalità per batteria selezionabili dall’utente, tra cui quella a batteria prolungata che consente di estendere la durata della batteria di diversi giorni con una sola ricarica continuando a usufruire delle funzioni essenziali. È possibile utilizzare anche la “Modalità solo orario”. Nel nuovo modello sono state mantenute funzionalità come il monitoraggio del battito cardiaco, il GPS integrato, la tecnologia NFC e la ricarica rapida.

Infine, c’è Cardiogram, il servizio che sintetizza le informazioni relative alla frequenza cardiaca e monitora la condizione di salute come ipertensione, apnea notturna e molto altro. Fossil Gen 5 ha un prezzo al dettaglio di 299 euro ed è già disponibile alla vendita sul sito ufficiale e nei punti vendita Fossil selezionati.