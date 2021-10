Fossil Gen 6: ora disponibili in Italia, stile e tecnologia al polso

È ora disponibile sul mercato italiano la sesta generazione di smartwatch Fossil, dotata di chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ e Wear OS 2.0 e compatibile con WearOS 3 a partire dal prossimo anno.

Fossil Gen 6 rappresenta una concreta possibilità di riscatto per un’azienda che è stata per anni una garanzia nel campo degli smartwatch dotati di WearOS, ma ha incontrato non poche difficoltà nell’ultimo periodo. In base alle dichiarazioni rilasciate il mese scorso alla piattaforma CNET, gli smartwatch Fossil fino a Gen 5 resteranno infatti esclusi dall’aggiornamento a WearOS 3 previsto per il 2022.

Per rincarare la dose, un aggiornamento di WearOS tramite il Google Play Store aveva causato grande irritazione negli utenti eliminando buona parte delle watchface, ossia i quadranti personalizzati che distinguevano gli smartwatch Fossil grazie a un catalogo proprietario.

Fossil Gen 6 promette di invertire questa tendenza grazie a un upgrade a livello di processore che permetterà di aggiornare agevolmente gli smartwatch a WearOS 3 quando sarà il momento, connettività LTE, NFC, 1GB di RAM e 8GB di archiviazione interna. A ciò si aggiunge una serie di funzionalità che inseriscono Fossil Gen 6 sul mercato come un diretto competitor di Apple Watch e Galaxy Watch: altoparlante, accelerometro, bussola e altimetro, ma anche sensori per la frequenza cardiaca e per il livello di ossigeno nel sangue.

Quanto alle funzionalità di WearOS, Fossil offre con questo modello un’esperienza d’uso sempre più integrata anche con applicazioni di terzi: è infatti possibile integrare Fossil Gen 6 con Alexa e riprodurre musica offline da servizi streaming come Spotify e YouTube Music.

La caratteristica di Fossil rispetto ad altri produttori è però da sempre la grande attenzione rivolta allo stile e al design oltre che alla funzionalità: gli smartwatch Fossil Gen 6 presentano infatti un display AMOLED da 1,28 pollici con risoluzione a 326 PPI, innestato su due tipi di cassa, rispettivamente da 42 e 44 mm. Completano il quadro ben sette opzioni per il cinturino: quattro per la cassa da 44 mm (acciaio, silicone, pelle e tessuto elastico) e tre per la cassa da 42 mm (silicone, acciaio grigio e acciaio oro rosa).

Fossil Gen 6 è da oggi disponibile a partire dal prezzo di 299 euro. A questa line-up si aggiungerà presto sul mercato italiano il Gen 6 firmato dal marchio di moda Michael Kors.