Fossil parla di Gen 6 e aggiornamenti, brutte notizie all’orizzonte

Brutte notizie per i possessori di smartwatch a marchio Fossil delle più recenti generazioni: in un’intervista alcuni dirigenti del marchio hanno parlato del futuro degli aggiornamenti software e della piattaforma Gen 6, la quale sarà alla base dei prossimi smartwatch del marchio in arrivo nel prossimo futuro.

Fossil smartwatch

Fossil ha annunciato che abbandonerà al proprio destino gli attuali smartwatch Wear OS. Non hanno utilizzato proprio queste parole Greg McKelvey e Steve Prokup nell’intervista con i colleghi di CNET ma si tratta di un buon riassunto.

I dirigenti Fossil hanno infatti affermato che i wearable basati su piattaforme Gen 5, Gen 4 e precedenti non riceveranno l’aggiornamento alla nuova versione di Wear, il sistema operativo per indossabili annunciato al Google I/O dall’azienda di Mountain View in collaborazione con Samsung e Fitbit.

Una notizia che di certo non farà felici gli utenti che si sono affidati al marchio americano nella scelta del proprio nuovo orologio da polso smart.

Fossil starebbe progettando un nuovo orologio premium che Prokup ha affermato che avrà dalla sua “aggiornamenti hardware piuttosto importanti“, mentre gli smartwatch esistenti saranno probabilmente scontati e proposti come alternative economiche.

Secondo CNET, la piattaforma Gen 6 di Fossil dovrebbe avere caratteristiche simili ai futuri prodotti di Google e Samsung, con prestazioni maggiori, una più grande durata della batteria, nuovi chip e opzioni LTE. “Tutti i vantaggi del software di cui Google sta parlando e che sta lanciando con la piattaforma unificata saranno inclusi nel nuovo prodotto“, ha affermato McKelvey.

Il riferimento va alla nuova versione di Wear, il quale combinerà il meglio di Wear OS e Tizen in un’unica piattaforma nel tentativo di contrastare il dominio di Apple Watch nel mercato degli indossabili.