Fotocamere smartphone da 1", finalmente Sony ha della (valida) concorrenza

OmniVision, azienda nota nel settore dei sensori di immagine, ha ufficialmente presentato OV50X, il suo nuovo sensore di punta destinato a ridefinire gli standard qualitativi nel segmento premium. Con un formato da 1 pollice e una risoluzione di 50 megapixel, l'OV50X si posiziona come diretto rivale delle soluzioni di fascia alta proposte da Sony e Samsung, promettendo prestazioni video di livello cinematografico e una gamma dinamica ai massimi livelli del settore.

Negli ultimi anni, il mercato dei sensori per fotocamere smartphone è stato dominato principalmente da due filosofie contrapposte. Da un lato, Samsung ha spinto sull'acceleratore dei megapixel, popolarizzando sensori ad altissima risoluzione, come i suoi ISOCELL da 200MP, che mirano a catturare un livello di dettaglio estremo. Dall'altro lato, Sony, il principale concorrente, ha privilegiato la dimensione fisica del sensore, concentrandosi su formati più grandi, come l'ormai diffuso sensore da 1 pollice. Questa tipologia di sensore, grazie alla sua capacità di catturare più luce, è diventata una scelta prediletta da molti produttori cinesi per equipaggiare i loro cameraphone di punta, garantendo eccellenti prestazioni soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

In questo scenario, Samsung non ha ancora introdotto sul mercato un proprio sensore ISOCELL nel formato da 1 pollice, nonostante alcune indiscrezioni passate suggerissero il contrario. Questa apparente lacuna nella strategia del colosso coreano ha creato uno spazio in cui OmniVision cerca ora di inserirsi con forza.

OmniVision aveva visto la sua quota di mercato erodersi negli ultimi anni a favore dei due leader indiscussi. Tuttavia, prima con i lancio di sensori di altissima qualità come quelli presenti su Honor Magic7 Pro e Xiaomi 15 e ora con l'arrivo dell'OV50X, l'azienda dimostra l'intenzione di tornare a competere ai massimi livelli. L'OV50X è un componente da 1 pollice (formato fototgrafico, non è un pollice effettivo), con 50 milioni di pixel da 1,6µm ciascuno (prima dell'applicazione del pixel binning).

Una delle caratteristiche chiave è il supporto al pixel binning 4-in-1. Questa tecnologia permette di combinare le informazioni provenienti da quattro pixel adiacenti in un unico "super pixel" più grande, da 3,2µm. Il risultato è un'immagine finale da 12,5 megapixel, ma con una sensibilità alla luce notevolmente migliorata e una riduzione del rumore digitale, specialmente in ambienti bui. Sorprendentemente, il sensore può operare in questa modalità raggiungendo i 180 fotogrammi al secondo (fps).

Le ambizioni di OmniVision per l'OV50X sono elevate. L'azienda dichiara che questo sensore possiede la gamma dinamica più alta attualmente disponibile nel settore degli smartphone, sfiorando i 110dB. Un valore così elevato si traduce nella capacità di catturare contemporaneamente dettagli estremamente fini sia nelle zone più luminose (alte luci) sia in quelle più scure (ombre) di una scena complessa, avvicinandosi alle prestazioni delle fotocamere dedicate.

OmniVision promette inoltre capacità video di "qualità cinematografica". L'OV50X è in grado di registrare video in risoluzione 8K sfruttando la tecnologia HDR proprietaria chiamata Dual Analog Gain (DAG). A differenza dei metodi HDR tradizionali che fondono esposizioni multiple catturate in sequenza (con possibili artefatti su soggetti in movimento), il DAG HDR cattura simultaneamente, per ogni fotogramma, un'immagine ad alto guadagno (per esaltare i dettagli nelle ombre) e una a basso guadagno (per preservare i dettagli nelle alte luci). La fusione di queste due immagini avviene poi per creare un fotogramma finale con una gamma dinamica estesa e privo dei tipici artefatti da fusione multi-frame. Il sensore supporta anche l'HDR a 3 canali a 60fps.

A completare il quadro tecnico, l'OV50X integra la tecnologia Quad Phase Detection (QPD) per l'autofocus. Questo sistema utilizza tutti i pixel del sensore per il rilevamento di fase, garantendo una copertura del 100% dell'area e una messa a fuoco rapida, precisa e affidabile in un'ampia varietà di condizioni di illuminazione.

Secondo OmniVision, diversi produttori di smartphone stanno già valutando l'integrazione dell'OV50X nei loro prossimi dispositivi. La produzione di massa del sensore è pianificata per l'inizio nel terzo trimestre del 2025 (Q3 2025). Ciò suggerisce che i primi smartphone equipaggiati con questa nuova tecnologia potrebbero arrivare sul mercato entro la fine dell'anno corrente, pronti a sfidare i modelli dotati dei sensori di punta di Sony e Samsung.

L'ingresso dell'OmniVision OV50X rappresenta un'interessante evoluzione nel mercato dei componenti per la fotografia mobile. Aumenta la concorrenza nel segmento di fascia alta, offrendo ai produttori un'alternativa potenzialmente molto valida ai sensori da 1 pollice di Sony e ai sensori ad alta risoluzione di Samsung.

Resta l'incognita sulla strategia futura di Samsung riguardo ai sensori da 1 pollice. Le voci passate su possibili sensori ISOCELL di queste dimensioni non si sono concretizzate, e l'azienda sembra al momento concentrata sull'ottimizzazione e la diffusione dei suoi sensori da 50MP e 200MP, utilizzati ampiamente anche per moduli ultra-grandangolari e teleobiettivi. L'eventuale successo dell'OV50X potrebbe, tuttavia, influenzare le future decisioni strategiche del gigante sudcoreano.