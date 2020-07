Galaxy A 2021, le fotocamere saranno derivate dai Top

Gli smartphone della famiglia Galaxy A 2021 saranno dotati di una fotocamera ancora più performante, alcuni di essi avranno anche uno stabilizzatore ottico d’immagine (OIS), lo stesso che usano i modelli top.

Gli smartphone Galaxy A 2021 si potranno riconoscere per il 2 finale nel nome: Galaxy A52, A72, etc. Attualmente, i modelli 2020, si riconoscono per l’1 finale.

La fascia media di Samsung vende molte più unità dei quella top, sia perché i modelli sono più variegati ed appartenenti a tantissime fasce di prezzo e sia perché sono ottimi smartphone indicati proprio per l’utente medio che vuole uno dispositivo semplice ed immediato.

Modelli come Galaxy A50 e Galaxy A51 hanno venduto tantissime unità, ma anche i Galaxy A10 e A20 non sono stati da meno. Ora, con i nuovi modelli Galaxy A 2021 ci saranno delle funzioni che fino a qualche tempo fa erano prerogativa assoluta dei top di gamma, come la fotocamera appunto.

Non tutti, ma i modelli A72, A82 e via salendo avranno lo stabilizzatore ottico d’immagine tra i sensori disponibili, capace di stabilizzare le foto azzerando quasi completamente l’effetto mosso di una foto acquisita senza troppi accorgimenti. Funzionerà anche nei video con un armonioso effetto “gomma” tra uno scatto e l’altro all’interno dei filmati.

Ci saranno poi smartphone come Galaxy A92 che saranno dei veri e propri top di gamma che non avranno quasi nulla da invidiare alla categoria top della famiglia Galaxy S.

Insomma, con i prezzi dei top di gamma che lievitano ancora verso l’alto, Samsung fa bene ad investire sulla fascia media. La qualità c’è già, nel 2021 salirà ulteriormente.