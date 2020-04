Galaxy A70, l’aggiornamento ad Android 10 danneggia il dispositivo?

Samsung ha cominciato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 per Galaxy A70. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sammobile, in alcuni casi l’installazione avrebbe portato al totale spegnimento del dispositivo senza alcuna possibilità di riaccenderlo. Citando alcune fonti, pare che il problema sia di natura hardware.

Stando a quanto riportato, Galaxy A70 utilizzerebbe una versione più datata del circuito stampato (PCB) che controlla la ricarica elettrica, rispetto ad altre varianti. Il firmware del PCB regolarmente viene aggiornato ogni volta che c’è nuovo update. In questo caso, Samsung avrebbe dimenticato di inserire i codici relativi a questi specifici modelli rendendo praticamente impossibile portare a termine l’installazione di Android 10.

Galaxy A70

In poche parole, si verificherebbe una discrepanza tra il software installato e la versione del PCB che gestisce il circuito di ricarica. Questa incongruenza porta il dispositivo a “credere” che la batteria non sia carica impedendo – di conseguenza – l’accensione. A quanto pare, l’unico modo per risolvere il problema è sostituire il vecchio PCB con una versione più recente recandosi in un centro di assistenza, un’azione non proprio semplice da compiere in questo periodo di pandemia.

Tuttavia, sottolineiamo che – per il momento – le segnalazioni sembrano provenire solamente dai Paesi Bassi. Non è escluso comunque che possa interessare anche altre regioni. Samsung non ha ancora ritirato l’aggiornamento. Il consiglio è di attendere un po’ di tempo prima di procedere all’installazione di Android 10 sul vostro Galaxy A70.