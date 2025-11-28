Samsung potrebbe presto offrire una nuova modalità di condivisione della connessione dati mobile via Wi-Fi sui suoi smartphone di punta, introducendo un'opzione che combina le bande 2.4GHz e 6GHz. Si tratterebbe di una soluzione ibrida capace di garantire al contempo la massima compatibilità con dispositivi meno recenti e prestazioni elevate per quelli di ultima generazione, colmando un vuoto nell'attuale panorama delle opzioni di hotspot mobile. La novità emerge dall'analisi delle ultime build di Android in versione Canary, suggerendo che l'implementazione su One UI potrebbe non essere lontana.

Attualmente, sui modelli di punta come Galaxy S25 Ultra e Galaxy Z Fold 7, Samsung mette a disposizione quattro diverse modalità per la trasmissione dell'hotspot Wi-Fi. La banda 2.4GHz offre la compatibilità più ampia ma velocità limitate, mentre l'opzione 2.4GHz e 5GHz bilancia accessibilità e prestazioni permettendo ai dispositivi datati di connettersi sulla frequenza più bassa e a quelli moderni di sfruttare i 5GHz. La terza scelta, 5GHz Preferred, privilegia le prestazioni escludendo però i dispositivi più vecchi, mentre 6GHz Preferred rappresenta la frontiera più avanzata ma con un ecosistema di dispositivi compatibili ancora estremamente limitato.

La versione più recente di Android Canary introduce ora una terza opzione che affianca alle tradizionali 2.4GHz e 5GHz una nuova modalità: 2.4GHz e 6GHz. Secondo quanto rilevato da Android Authority, questa configurazione permetterebbe ai dispositivi legacy di agganciarsi alla banda a 2.4GHz garantendo la connettività di base, mentre gli smartphone e i laptop di ultima generazione potrebbero sfruttare la banda a 6GHz per ottenere le prestazioni più elevate possibili. Si tratta di un compromesso intelligente che salta la frequenza intermedia dei 5GHz per massimizzare il divario prestazionale tra le due fasce di utenza.

La nuova opzione 2.4GHz e 6GHz offrirebbe compatibilità universale e prestazioni di punta simultaneamente, eliminando la necessità di scegliere tra i due aspetti

Storicamente, Samsung ha sempre integrato in One UI tutte le funzionalità presenti in Android stock, spesso arricchendole con opzioni aggiuntive. Considerando questa tradizione e la consolidata collaborazione con Google nello sviluppo dell'ecosistema Android, è ragionevole ipotizzare che la modalità 2.4GHz e 6GHz possa fare il suo debutto sui dispositivi Galaxy nel prossimo futuro, probabilmente attraverso un aggiornamento software della One UI 7 o nelle successive iterazioni del sistema operativo. La tempistica dipenderà dall'integrazione di questa feature nella versione stabile di Android.

Rimane aperta la questione di una soluzione ancora più completa: una trasmissione simultanea su tutte e tre le bande – 2.4GHz, 5GHz e 6GHz – che eliminerebbe qualsiasi compromesso. Tuttavia, l'assenza di questa opzione nell'offerta di qualsiasi produttore suggerisce la presenza di limitazioni hardware, probabilmente legate alla capacità dei chipset Wi-Fi integrati negli smartphone di gestire tre trasmissioni parallele senza degradazione delle prestazioni o impatti eccessivi sul consumo energetico. I moderni SoC supportano Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, ma la gestione multi-banda simultanea per l'hotspot potrebbe richiedere componenti radio dedicati attualmente non presenti nei design mobili.