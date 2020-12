Galaxy S21: accessori in scatola assenti? Arrivano conferme

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali ma pare che Samsung vada verso la stessa sorte che Apple ha fatto toccare agli iPhone 12, ovvero l’assenza degli accessori all’interno della confezione.

Ergo, i post ironici e le frasi che sono scaturite in conseguenza alla rimozione degli accessori dai dispositivi Apple sono ancora lì? Samsung sta provvedendo a rimuoverli.

La rivalità tra Samsung ed Apple non la scopriamo solo oggi. Perpetua ormai da svariati anni, fin dal momento in cui la società di Cupertino ha denunciato la rivale coreana per “plagio” del design rettangolare dei primi modelli di iPhone. Ma nella rivalità c’è anche senso degli affari, Apple compra milioni e milioni di componenti dalla società coreana, persino i display Oled.

Ebbene, questi incroci di cammini potrebbero aumentare di un’unità alla presentazione della famiglia Galaxy S21. La loro scatola potrebbe essere più sottile, piccola e leggera perché non includerà ne l’alimentatore ne le cuffie auricolari.

E le conferme arrivano copiose con le ultime indiscrezioni che vedono Samsung cancellare alcuni post dove ironizzava sull’assenza degli accessori negli iPhone 12. Queste informazioni ci fanno pensare che la prossima azienda a fare questo passo sarà proprio lei.

Insomma, vari tasselli che si compongono per poter ipotizzare con un po’ più di efficacia che ciò avverrà. Tutto sommato, a discapito di queste decisioni, le vendite di iPhone non ne hanno risentito. E i clienti Samsung come reagiranno se, oltre a Galaxy S21, dovranno comprare anche gli accessori? Alla presentazione manca meno di un mese.