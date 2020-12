Galaxy S21 Zoom potrebbe tornare con fotocamera da 600 MegaPixel

Pensavate che l’attuale sensore da 108 MP rimanesse sul retro degli smartphone ancora per tanto tempo? Supporterà ancora tanti modelli, è chiaro, ma Samsung ha già in cantiere un sensore da 600 MegaPixel.

L’indiscrezione è stata estratta da un documento interno dell’azienda coreana che rappresenta un progetto in corso di test. Il sensore da 600 MegaPixel non andrà a sostituire quello da 108 MP, per lo meno non sugli smartphone dal form factor classico. E il perché ve lo spieghiamo.

Il documento riservato dispone di un bel po’ di informazioni interessanti. La consegna che si da Samsung è quella di rendere più efficiente la registrazione di video, in quanto sempre più utenti stanno utilizzando lo smartphone per girare video in 4K e, per quelli che lo supportano, anche in 8K.

Una nuova efficienza (rappresentata da un equilibrio tra qualità e peso) viene raggiunta implementando un sensore con diametro più grande che dia la possibilità di utilizzare più funzioni, Zoom ottico e realizzare video di ottima qualità senza i compromessi dati da “sensori fissi classici” che tra le altre cose raccolgono una quantità limitata di luce.

La società sta sviluppando il nuovo sensore, si chiama ISOCELL 600 MP. Prima di produrlo ed installarlo sui suoi smartphone però, serve fare altri passi in avanti. Il primo è sicuramente quello di cercare di contenerne le dimensioni perché nel suo stato attuale occupa circa 22 mm in profondità, decisamente troppi.

E qui ci leghiamo ad un’altra fonte di rumors che vedono la società coreana interessata a produrre un sensore così potente ed installarlo su una nuova versione del Galaxy S21 Zoom. Vecchia gloria del “passato”, Galaxy S4 Zoom era sì uno smartphone ma dotato di una fotocamera semiprofessionale con un obiettivo davvero grande che usciva e rientrava dal suo corpo all’occorrenza.

Insomma, ricomincia la corsa ai MegaPixel? Se Samsung vuole arrivare prima di tutti, al momento la soluzione è quella di installare il sensore su uno smartphone dedicato alla fotografica come il potenziale Galaxy S21 Zoom.