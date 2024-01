Galaxy S24 Ultra ha uno zoom assurdo, ma è davvero una novità?

Mentre continua il conto alla rovescia per l'attesissimo lancio della serie Samsung Galaxy S24, previsto per il 17 gennaio, il gigante tecnologico mantiene alta l'eccitazione con una serie di intriganti teaser. Tra questi teaser, una frase spicca in modo particolare: "Lo zoom con Galaxy AI è in arrivo". Sembra che Samsung sia pronta a scatenare la potenza dell'intelligenza artificiale per ridefinire le capacità delle fotocamere degli smartphone di punta.

In un trio di video accattivanti pubblicati sulla pagina di prenotazione della linea Galaxy S24, Samsung stuzzica gli spettatori con scorci di quelle che potrebbero essere rivoluzionarie funzioni della fotocamera basate sull'intelligenza artificiale. Il primo video si concentra sulle lenti dell'S24 Ultra, mostrando diversi livelli di zoom attraverso l'obiettivo che inquadra una mongolfiera. Il secondo video adotta un approccio più anticonvenzionale, mostrando una donna in una fiera affollata che, con un gesto, sembra ingrandire un orso di peluche nelle mani di qualcuno. Il terzo video segue l'esempio, ma questa volta con un cono gelato.

A prima vista, potrebbe essere facile supporre che l'S24 Ultra vanti un'impressionante capacità di zoom, che potrebbe raggiungere i 30x o addirittura i 50x, pur mantenendo dettagli eccezionali. Le fughe di notizie e i teaser precedenti hanno accennato a una collaborazione con Google, alimentando l'attesa per la serie S24.

Non si tratta di una vera e propria novità, anche Samsung Galaxy S23 Ultra utilizza algoritmi di elaborazione delle immagini e riconoscimento della scena basato su IA per migliorare gli scatti con Space Zoom fino a 100x. Tuttavia, questa volta, potremmo essere davanti all'utilizzo di nuovi sistemi basati su stable diffusion o comunque tecniche similari a quelle viste sui generatori di immagini basati su IA.

Un esame più approfondito suggerisce anche una storia diversa. Samsung potrebbe presentare una funzione unica che consente agli utenti di ingrandire solo gli oggetti nelle foto utilizzando le capacità di zoom AI del Galaxy S24. I video accennano alla possibilità di far apparire gli oggetti più grandi nel mirino durante l'acquisizione di una foto, introducendo una nuova dimensione alla fotografia su smartphone.

L'esatta implementazione di questa funzione rimane un mistero, lasciando spazio a speculazioni ed aspettative. Vale la pena notare che l'impegno di Samsung per l'IA nei suoi dispositivi è stato evidente negli annunci precedenti e l'integrazione del velocissimo Snapdragon 8 Gen 3 ne è un'esempio.

Con l'avvicinarsi della data di lancio, Samsung offre uno sconto di 50 dollari a chi preordinerà Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra prima dell'uscita ufficiale. Questo sconto esclusivo incoraggia i potenziali acquirenti ad assicurarsi un posto in fila per quella che promette di essere un'aggiunta rivoluzionaria alla serie Galaxy.