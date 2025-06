SteamOS è tornato, e stavolta non è più un’esclusiva del celebre Steam Deck. Con l’arrivo del supporto ufficiale al Lenovo Legion Go S e, in forma minore, al ROG Ally, Valve ha aperto le porte al download diretto del sistema operativo anche per chi desidera installarlo su un normale laptop o desktop. Se stavi aspettando il momento giusto per trasformare il tuo PC in una console da salotto, dunque, il momento è arrivato. Ma ci sono alcune cose da sapere prima di fare il grande salto.

Per anni, SteamOS è stato una sorta di chimera per gli appassionati Linux e gli smanettoni. Una promessa di gaming senza Windows, avvolta però da limitazioni pratiche. Basato su Linux ma con una forte integrazione nell’ecosistema Valve, SteamOS sembrava voler restare confinato nel mondo Steam Deck, ma ora la musica è cambiata: Valve ha reso pubblicamente disponibile l’immagine di installazione del suo sistema operativo, permettendone l’uso anche su hardware di terze parti.

Ufficialmente, il supporto completo è garantito solo per Steam Deck e Legion Go S. Il ROG Ally e il primo Legion Go ricevono un supporto parziale. Detto ciò, nulla vieta agli utenti più intraprendenti di provarlo su qualsiasi macchina — purché sappiano dove mettere le mani e siano pronti ad affrontare qualche possibile problema.

SteamOS è compatibile su PC?

Se c’è una cosa che Valve chiarisce, è che SteamOS funziona meglio con hardware AMD. La piattaforma è stata costruita pensando alla GPU integrata del Steam Deck, che è un chip AMD, e più in generale a tutta la famiglia Radeon.

Questo non significa che sia impossibile far girare SteamOS su un sistema con grafica NVIDIA, ma è altamente sconsigliato. I driver open source per AMD sono ben supportati da Linux, mentre le GPU NVIDIA possono comportare un’esperienza più complicata, meno stabile e con maggiori problemi di compatibilità.

Buone notizie anche per chi ha un sistema con APU AMD, ovvero processori con grafica integrata Radeon. Anche in questo caso SteamOS può funzionare, anche se con prestazioni ovviamente inferiori rispetto a una GPU dedicata.

Come installare SteamOS su un PC

Ciò detto, se il tuo sistema è dotato di hardware AMD, puoi procedere con l’installazione. Ecco i passaggi principali da seguire:

Scarica l'immagine di SteamOS

L'immagine ufficiale può essere scaricata dal sito di SteamOS o da fonti verificate. Assicurati di prendere la versione più aggiornata e compatibile. Crea una chiavetta USB avviabile

Usa un programma come Rufus, disponibile gratuitamente dal Microsoft Store, per creare un’unità USB bootabile. Ti servirà una chiavetta da almeno 8 GB. Accedi al BIOS del tuo PC

Riavvia il computer e accedi al BIOS/UEFI (di solito premendo DEL, F2 o un altro tasto indicato all’avvio). Da qui modifica l’ordine di avvio per fare in modo che il sistema parta dalla chiavetta USB. Avvia l’installazione di SteamOS

Segui le istruzioni a schermo. L’installazione non è particolarmente complessa, ma può variare a seconda della configurazione hardware. Configura SteamOS

Al termine dell’installazione potrai scegliere se restare nella modalità “gaming” in stile console, oppure accedere alla modalità desktop, basata sull’ambiente KDE Plasma.

Come funziona SteamOS su PC

Uno dei maggiori punti di forza di SteamOS è la sua interfaccia in stile console. All'avvio ti ritroverai direttamente nella modalità Gaming Mode, pensata per l’uso con controller, molto simile all’interfaccia di Steam Big Picture. È l’ideale se stai trasformando un mini PC in una console da salotto, magari da collegare alla TV.

Per gli utenti più smaliziati — o semplicemente per chi vuole usare il PC anche in modo tradizionale — esiste anche una modalità desktop. Basta un click per passare a un ambiente Linux completo e personalizzabile, con tutto il potenziale che KDE Plasma può offrire.

SteamOS è facile da installare su PC?

No, almeno non ancora. L’installazione di SteamOS su PC non è pensata per l’utente comune: richiede un minimo di competenze tecniche e, soprattutto, la consapevolezza che qualcosa potrebbe non funzionare al primo colpo. Driver mancanti, problemi di compatibilità con il Wi-Fi o con alcuni dispositivi, e la necessità di armeggiare nel BIOS sono tutti ostacoli reali.

Nonostante ciò, per chi ama sperimentare e ha un PC con hardware compatibile, SteamOS rappresenta una delle esperienze gaming più pure, libere da Windows, e sempre più vicine a quell’idea di “Steam Machine” che sembrava morta e sepolta. In conclusione: se hai un sistema AMD, una chiavetta USB, e un po’ di spirito d’avventura, è il momento giusto per dare una chance a SteamOS.