Sembra incredibile, ma grazie a una promozione attiva su Aliexpress è possibile acquistare un mini PC a soli 93€. No, non si tratta di uno scherzo o di una trovata pubblicitaria: il Bmax B3, un mini PC compatto ma sorprendentemente potente, è disponibile a questo prezzo grazie al coupon esclusivo "CDIT7". L’offerta fa parte dell’iniziativa Choice Day di Aliexpress, una promozione a tempo limitato, quindi conviene agire in fretta per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Bmax B3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Bmax B3 è equipaggiato con un processore Intel Jasper Lake N5095 di 11ª generazione, con una frequenza che raggiunge i 2,9 GHz. La combinazione di 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 256 GB (entrambi aggiornabili rispettivamente fino a 16 GB e 2 TB) garantisce prestazioni fluide, sia per l’uso quotidiano che per attività più intensive come la gestione di software da ufficio o la visione di contenuti multimediali in alta risoluzione. Le velocità di lettura superiori ai 500 MB/s permettono tempi di caricamento ridotti al minimo.

Il design del mini PC è stato pensato per semplificare la vita agli utenti: il sistema di apertura rapida consente di aggiornare facilmente RAM o SSD senza l’uso di attrezzi. Inoltre, la presenza di un cavo SATA incluso permette di installare rapidamente un HDD da 2,5 pollici.

Sul fronte della connettività, il Bmax B3 offre un’ampia dotazione di porte: HDMI doppio per supporto a due schermi 4K, USB 3.0, lettore micro SD, porta RJ45 e altro ancora, rendendolo estremamente versatile.

