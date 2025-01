Galaxy S25 Slim non sembra poi così sottile

Il panorama smartphone del prossimo anno si arricchirà di un nuovo, intrigante protagonista: il Galaxy S25 Slim. Dopo mesi di indiscrezioni, sono finalmente trapelate le prime immagini di quello che si configura come il quarto membro della famiglia Samsung Galaxy S25, un dispositivo che, come suggerisce il nome, punta tutto sulla sottigliezza. Le immagini, diffuse dal noto leaker Ice Universe, mostrano il Galaxy S25 Slim affiancato agli altri tre modelli della serie, svelandone il design e permettendo un primo confronto dimensionale.

Il Galaxy S25 Slim mantiene chiaramente il DNA estetico della serie S25, caratterizzato da linee pulite e da un modulo fotografico integrato nella scocca. Tuttavia, è la sua presunta sottigliezza a catturare l'attenzione. Secondo le informazioni trapelate, il dispositivo avrà uno spessore di soli 6,4 mm, posizionandosi come il più sottile della gamma.

A questo punto, però, sorgono i primi dubbi. Sebbene il nome "Slim" suggerisca un design significativamente più snello, il confronto con gli altri modelli della serie S25 rivela una realtà leggermente diversa. Il Galaxy S25 standard, infatti, dovrebbe avere uno spessore di 7,2 mm, mentre il Galaxy S25 Plus si attesterebbe a 7,3 mm. La differenza di spessore tra il modello Slim e questi due dispositivi è quindi di appena 0,8 mm e 0,9 mm rispettivamente.

Le immagini diffuse da Ice Universe confermano questa minima differenza. Il Galaxy S25 Slim appare sì più sottile rispetto al Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe raggiungere uno spessore di 8,2 mm, ma la differenza con i modelli S25 e S25 Plus è quasi impercettibile. Questo solleva interrogativi sulla reale utilità di una variante "Slim" che, di fatto, offre un vantaggio di spessore così ridotto.

Un paragone diretto può essere fatto con Apple e le voci riguardanti un presunto iPhone 17 Air (o forse "Slim", secondo altre indiscrezioni). Secondo i rumors, il dispositivo di Cupertino dovrebbe raggiungere uno spessore di soli 5,5 mm, ben 0,9 mm in meno rispetto al Galaxy S25 Slim. Una differenza che, in termini di percezione e maneggevolezza, potrebbe risultare ben più significativa.

Oltre al confronto dimensionale, Ice Universe ha realizzato anche un'immagine concept che mostra tutti i modelli Galaxy S25 frontalmente. Da questa immagine emerge la gerarchia dimensionale della serie: il Galaxy S25 sarà il più compatto con un display da 6,2 pollici, seguito dai Galaxy S25 Plus e S25 Slim, entrambi con un display da 6,7 pollici, e infine dal Galaxy S25 Ultra, il flagship della serie, con un ampio schermo da 6,9 pollici.

Al momento, le informazioni sul Galaxy S25 Slim sono ancora frammentarie. È probabile che Samsung punti a posizionare questo dispositivo come una versione più leggera e maneggevole del Galaxy S25 Plus, offrendo le stesse dimensioni del display ma con un peso inferiore e una maggiore facilità di presa.

Tuttavia, la strategia di Samsung con questo modello "Slim" non è ancora del tutto chiara. La minima differenza di spessore rispetto agli altri modelli della serie S25 potrebbe non essere sufficiente a giustificarne l'esistenza. Forse il gigante coreano ha in serbo altre caratteristiche distintive per questo modello, come una batteria di capacità diversa o una configurazione hardware specifica.

È possibile che il Galaxy S25 Slim sia un prodotto "premium" che vuole puntare su materiali diversi rispetto agli altri modelli della gamma. Un esempio potrebbe essere il titanio, che aiuterebbe a ridurre il peso e allo stesso tempo giustificherebbe meglio il nome "Slim".

Il leaker Steve H.McFly ha pubblicato un'immagine che fornisce un'approssimazione ancora migliore delle differenze tra i telefoni della famiglia Galaxy S25.

Rimane anche da capire la tempistica di lancio. Secondo le indiscrezioni, il Galaxy S25 Slim potrebbe arrivare sul mercato circa tre mesi dopo gli altri tre modelli della serie, un ritardo simile ai Galaxy serie FE. Una strategia insolita, che potrebbe essere motivata da difficoltà produttive o dalla volontà di testare l'accoglienza del mercato.

Sarà interessante seguire gli sviluppi e scoprire se Samsung riuscirà a rendere il Galaxy S25 Slim un dispositivo realmente appetibile, o se la sua sottigliezza sarà un vantaggio troppo marginale per competere in un mercato sempre più affollato.