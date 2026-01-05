Samsung accelera lo sviluppo della One UI 8.5, l'interfaccia proprietaria basata su Android che debutterà ufficialmente con la serie Galaxy S26. Il produttore sudcoreano ha appena rilasciato la terza versione beta del software per i possessori di Galaxy S25, introducendo correzioni significative e aggiornando le patch di sicurezza a gennaio 2026. Il programma di test pubblico si sta espandendo rapidamente in diversi mercati chiave, segnalando l'imminenza del lancio definitivo della nuova versione software.

Il firmware identificato con il suffisso ZA3 è attualmente in distribuzione in Corea del Sud, Germania, Regno Unito e India, con un peso di circa 1,2 GB. Gli utenti statunitensi e polacchi dovrebbero ricevere l'aggiornamento nelle prossime ore, seguendo la consueta strategia di rollout progressivo adottata da Samsung per le release beta. Per il mercato indiano si tratta tecnicamente della seconda beta disponibile, nonostante corrisponda alla stessa build ZA3 rilasciata altrove come terza iterazione.

L'aggiornamento integra le patch di sicurezza datate 1 gennaio 2026, un dettaglio che sottolinea l'impegno di Samsung nel mantenere aggiornati i dispositivi anche durante le fasi di test preliminare. Il changelog ufficiale elenca sei interventi principali: risoluzione degli errori di visualizzazione dell'orologio nella schermata di blocco, correzione dei problemi legati ai preferiti nell'app telefono, ripristino della funzionalità Now Briefing che non si visualizzava correttamente, e miglioramenti prestazionali significativi.

Gli sviluppatori hanno risolto il rallentamento dello schermo durante l'uso di Live Effect nella galleria e ottimizzato il consumo energetico anomalo causato da applicazioni specifiche

Particolarmente rilevante per l'esperienza utente quotidiana è la correzione del problema di consumo energetico elevato generato da alcune applicazioni in esecuzione, un difetto emerso nelle precedenti versioni beta che aveva suscitato lamentele nella community. Samsung ha inoltre migliorato la visibilità del pulsante di ricerca nella schermata di aggiunta widget, un intervento apparentemente minore ma significativo per l'usabilità complessiva dell'interfaccia.

Come consuetudine nei programmi beta, è probabile che l'aggiornamento includa modifiche non documentate nel changelog ufficiale, dalle ottimizzazioni alle animazioni fino a eventuali nuove funzionalità sperimentali. La community di beta tester sta già analizzando il codice e segnalando cambiamenti nascosti nei forum specializzati. La velocità con cui Samsung sta rilasciando queste iterazioni suggerisce che la versione stabile di One UI 8.5 potrebbe arrivare prima del previsto, probabilmente in concomitanza con l'annuncio ufficiale della serie Galaxy S26 atteso per i primi mesi del 2026.

La strategia di testare intensivamente il nuovo software sui modelli dell'anno precedente consente a Samsung di raccogliere dati preziosi su stabilità e compatibilità prima del lancio commerciale, riducendo il rischio di problematiche critiche al momento del debutto. Per chi possiede un Galaxy S25 e partecipa al programma beta, l'aggiornamento può essere scaricato attraverso l'app Samsung Members nelle regioni dove è disponibile.