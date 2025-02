Galaxy S25 Ultra e S Pen, attenzione a quale cover magnetica scegliere

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, uno degli smartphone di punta del colosso sudcoreano, sta attirando l'attenzione non solo per le sue specifiche all'avanguardia, ma anche per un problema che sembra ripresentarsi dallo scorso anno: l'interferenza magnetica con la S Pen. Un problema già riscontrato nel modello precedente, il Galaxy S24 Ultra, e che pare persistere, sollevando interrogativi sulla compatibilità tra la stilo digitale e gli accessori magnetici sempre più diffusi.

Il cuore del problema risiede nella tecnologia alla base della S Pen. Sebbene Samsung abbia abbandonato la connettività Bluetooth per alcune funzionalità avanzate (come le "Air Actions"), la stilo continua a fare affidamento su segnali elettromagnetici per comunicare con il dispositivo. È proprio qui che entrano in gioco le interferenze.

Un avviso di sistema sul Galaxy S25 Ultra conferma esplicitamente che i magneti possono disturbare i segnali della S Pen, compromettendo la precisione della scrittura e il funzionamento dei comandi "Air Command". Questi ultimi, a differenza delle "Air Actions", sono ancora presenti e consistono in un menu di accesso rapido alle funzioni della S Pen, che appare quando la stilo viene estratta dal suo alloggiamento.

Il problema principale sembra essere legato all'uso di custodie e accessori magnetici, come quelli compatibili con lo standard MagSafe. Questi accessori, sempre più popolari per la loro praticità, utilizzano magneti per agganciarsi allo smartphone. Tuttavia, la vicinanza di questi magneti alla S Pen può creare un campo magnetico che interferisce con il suo corretto funzionamento.

Utilizzando una custodia Fiberborne con il suo Galaxy S25 Ultra, un utente ha ricevuto l'avviso di sistema relativo all'interferenza magnetica. Curiosamente, lo stesso avviso non è apparso utilizzando un adattatore MagSafe con la custodia in silicone originale di Samsung. Questo suggerisce che diversi fattori, come la forza dei magneti, lo spessore della custodia e la distanza tra i magneti e la S Pen, possano influenzare l'entità dell'interferenza.

Già lo scorso anno, con il Galaxy S24 Ultra, diversi utenti avevano segnalato problemi simili. Il produttore di custodie dbrand aveva persino ammesso che i suoi utenti avrebbero potuto riscontrare una "riduzione trascurabile" della precisione della S Pen utilizzando custodie compatibili con MagSafe. Aveva inoltre sottolineato come l'interferenza potesse aumentare notevolmente con l'aggiunta di accessori MagSafe, come un caricabatterie.

Allo stato attuale, gli utenti del Galaxy S25 Ultra che intendono utilizzare accessori magnetici dovrebbero prestare attenzione a eventuali problemi di interferenza con la S Pen. È consigliabile monitorare attentamente le prestazioni della stilo, soprattutto durante la scrittura.

È probabile che l'entità dell'interferenza vari a seconda della marca e del modello degli accessori utilizzati, nonché delle specifiche caratteristiche costruttive di custodie e adattatori. Test più approfonditi saranno necessari per determinare con precisione quali combinazioni di accessori e dispositivi siano più problematiche.

La persistenza di questo problema solleva interrogativi sul futuro della S Pen e sulla sua compatibilità con l'ecosistema di accessori magnetici in continua espansione. Samsung potrebbe dover riconsiderare il design e la tecnologia della sua stilo per garantire un'esperienza utente ottimale, anche in presenza di campi magnetici esterni.

Una possibile soluzione potrebbe essere l'implementazione di schermature magnetiche più efficaci all'interno del dispositivo o della S Pen stessa. In alternativa, Samsung potrebbe dover sviluppare una tecnologia di comunicazione alternativa che sia meno suscettibile alle interferenze magnetiche.