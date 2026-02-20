Samsung si prepara a lanciare la serie Galaxy S26 la prossima settimana, e mentre le specifiche tecniche trapelate non promettono rivoluzioni nell'hardware fotografico, emergono indiscrezioni su significativi progressi sul fronte dell'elaborazione computazionale delle immagini. Il produttore coreano avrebbe infatti implementato un nuovo algoritmo di riduzione del rumore e un sistema di gestione del colore a 12 bit che potrebbero colmare il divario qualitativo con i competitor, storicamente avvantaggiati proprio sulla resa fotografica. Si tratta di un approccio sempre più diffuso nel settore mobile, dove i miglioramenti generazionali si affidano più al processamento software che agli aggiornamenti dei sensori fisici.

Secondo il noto leaker Ice Universe, attivo su X con l'handle @UniverseIce, la serie Galaxy S26 integrerà un algoritmo di riduzione del rumore completamente rinnovato. L'implementazione dovrebbe tradursi in fotografie e video con minore grana, maggiore luminosità e dettagli preservati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un miglioramento particolarmente rilevante considerando che la riduzione del rumore è da sempre un compromesso delicato: algoritmi troppo aggressivi tendono infatti a sacrificare la nitidezza e i dettagli fini, producendo immagini eccessivamente "plastiche".

L'altra novità sostanziale riguarda l'eliminazione del banding, un difetto visibile sotto forma di strisce di colore nei gradienti uniformi come i cieli sereni, che ha afflitto diverse generazioni di dispositivi Galaxy. La soluzione adottata da Samsung consisterebbe nell'adozione di una pipeline di elaborazione del colore a 12 bit, che consente di gestire un numero esponenzialmente maggiore di gradazioni cromatiche rispetto ai tradizionali 8 o 10 bit. Questo salto tecnico permette transizioni più fluide tra tonalità simili, rendendo impercettibili quegli "scalini" di colore tipici delle limitazioni hardware precedenti.

In modalità 24MP, le immagini del Galaxy S26 mantengono elevata risoluzione e dettaglio anche con crop aggressivi post-scatto

Particolarmente interessante l'affermazione del tipster sulla modalità di scatto a 24MP del Galaxy S26. Secondo le sue fonti, a questa risoluzione intermedia il sistema fotografico raggiungerebbe un equilibrio ottimale tra dettaglio, nitidezza e gestione del rumore, con immagini che mantengono qualità elevata anche quando ritagliate o ingrandite successivamente. Si tratta di una risoluzione di output comunemente utilizzata dai produttori per applicare pixel binning 2x2 sui sensori ad alta risoluzione, tecnica che combina i dati di quattro pixel adiacenti per migliorare gamma dinamica e sensibilità alla luce.

Sul fronte delle specifiche hardware, le indiscrezioni confermano sostanzialmente la configurazione della generazione precedente. Galaxy S26 e S26+ monteranno un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica, un ultrawide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e OIS. Il Galaxy S26 Ultra manterrà invece la configurazione più ambiziosa con sensore principale da 200MP con apertura F1.4 e OIS, ultrawide da 50MP con autofocus, teleobiettivo 3x da 10MP con OIS e teleobiettivo 5x da 50MP con apertura F2.9 e stabilizzazione ottica.

Tutti e tre i modelli dovrebbero equipaggiare una fotocamera frontale da 12MP con autofocus, una specifica ormai consolidata nel segmento premium. Sul versante video, i dispositivi supporteranno registrazione 4K a 60fps con Super HDR su tutte le fotocamere e 8K a 30fps con HDR tramite il sensore principale. Confermata anche la compatibilità con il codec APV, formato proprietario di Samsung che promette qualità superiore a parità di dimensioni file e maggiore flessibilità in fase di post-produzione, caratteristica particolarmente apprezzata dai content creator professionisti.

La strategia di Samsung riflette una tendenza ormai consolidata nell'industria mobile: con i sensori fotografici che hanno raggiunto una maturità tecnica elevata, i margini di miglioramento si spostano sempre più verso l'elaborazione computazionale e l'intelligenza artificiale. Il salto qualitativo promesso dalla pipeline a 12 bit e dal nuovo algoritmo di riduzione del rumore potrebbe rivelarsi più significativo per l'esperienza utente finale rispetto all'adozione di sensori con megapixel più elevati.

Resta da verificare, alla presentazione ufficiale prevista per la prossima settimana, se questi progressi software saranno sufficienti a mantenere competitiva la serie Galaxy S26 in un mercato sempre più affollato e tecnologicamente avanzato.