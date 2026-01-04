Samsung si prepara a modificare sostanzialmente la strategia dei materiali per il suo prossimo smartphone di punta. Secondo quanto emerso da indiscrezioni provenienti da fonti considerate affidabili nel settore, il Galaxy S26 Ultra potrebbe abbandonare il telaio in titanio utilizzato nella generazione precedente per tornare all'alluminio. Un cambiamento che potrebbe sembrare un passo indietro, ma che nasconde motivazioni tecniche precise legate alla gestione termica del dispositivo.

L'ipotesi del ritorno all'alluminio trova conferma indiretta nell'analisi delle colorazioni previste per il modello di punta della gamma S26. Le quattro tonalità che dovrebbero caratterizzare il Galaxy S26 Ultra sono state anticipate dal noto informatore Ice Universe, che ha condiviso i nomi Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue e Ultraviolet. Un dettaglio apparentemente marginale acquisisce però significato particolare: nessuno di questi nomi include il termine "Titanium", a differenza di quanto accaduto con la serie precedente dove tale indicazione era presente nelle denominazioni cromatiche.

La scelta dell'alluminio rispetto al titanio, se confermata, risponde a esigenze di conduzione termica più efficiente. Il titanio, pur essendo un materiale pregiato e resistente, presenta caratteristiche di dissipazione del calore inferiori rispetto all'alluminio, un aspetto critico considerando le prestazioni sempre più elevate richieste agli smartphone moderni. Vale la pena ricordare che nella generazione S25 solo il modello Ultra aveva adottato il telaio in titanio, mentre gli altri due dispositivi della gamma erano rimasti fedeli all'alluminio.

Tutti e tre i dispositivi condivideranno un design molto simile per la prima volta

Il calendario di lancio sembra ormai definito. La presentazione ufficiale della serie Galaxy S26 sembra sia fissata per il 25 febbraio a San Francisco, negli Stati Uniti, mentre l'effettiva commercializzazione dovrebbe iniziare nei primi giorni di marzo. Una tempistica che Samsung ha consolidato negli anni per i suoi lanci primaverili, permettendo all'azienda coreana di anticipare i competitor nel mercato degli smartphone premium.

Un altro elemento distintivo di questa generazione riguarda l'uniformità estetica della gamma. Se negli ultimi anni il modello Ultra si era caratterizzato per un design marcatamente diverso rispetto ai fratelli minori, quest'anno la filosofia cambia radicalmente. I tre dispositivi della serie S26 presenteranno un'estetica molto coerente, con differenze visive minime tra i vari modelli. Le immagini reali trapelate recentemente confermano questa direzione progettuale, mostrando linee e proporzioni simili tra Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra.

Naturalmente, il modello Ultra manterrà alcune caratteristiche esclusive che giustificheranno il posizionamento al vertice della gamma. Oltre al pennino S Pen, che rimane un elemento distintivo della serie Ultra, il dispositivo di punta offrirà un comparto fotografico potenziato con sensori più avanzati, un sistema denominato Privacy Display per una maggiore protezione della privacy visiva, e ulteriori funzionalità premium che lo differenzieranno dai modelli standard e Plus.

Le anticipazioni provenienti da Ice Universe hanno storicamente dimostrato un'affidabilità elevata, specialmente per quanto riguarda i prodotti Samsung. Tuttavia, fino alla presentazione ufficiale rimane un margine di incertezza su questi dettagli, inclusa l'effettiva sostituzione del titanio con l'alluminio. La decisione finale potrebbe anche variare in base ai mercati di destinazione, una strategia che Samsung ha già adottato in passato per altri componenti e caratteristiche dei suoi dispositivi.