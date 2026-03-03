Avatar di Ospite SSD Boss #211 0
0
mia suocera ci è cascata la settimana scorsa. il brutto è che se ne è accorta solo perché un'amica l'ha chiamata chiedendo "ma perché mi mandi sta roba della ballerina?" — nel frattempo quelli avevano già scritto a tutti i suoi contatti
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 114
0
mia suocera ci è cascata la settimana scorsa. il brutto è che se ne è accorta solo perché un'amica l'ha chiamata chiedendo "ma perché mi mandi sta roba della ballerina?" — nel frattempo quelli avevano già scritto a tutti i suoi contatti
Non le puzzava la cosa?
In un mondo dove tutti cercano di fottere tutti, bisognerebbe stare sempre allerta e non farsi impietosire così facilmente.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.