Gli HUAWEI FreeClip sono disponibili su Amazon con uno sconto imperdibile. Grazie al loro design innovativo con clip open-ear, offrono comfort estremo con soli 5,6 g di peso per auricolare, cancellazione del rumore AI per chiamate cristalline e una batteria che arriva fino a 36 ore con la custodia di ricarica. Sono ora disponibili a soli 139,00€ invece di 199,00€, con uno sconto del 30%.

HUAWEI FreeClip, chi dovrebbe acquistarli?

I HUAWEI FreeClip sono gli auricolari ideali per chi cerca comfort prolungato e libertà di movimento senza rinunciare alla qualità audio. Grazie al design open-ear e al peso piuma di soli 5,6 g, si adattano perfettamente a chi trascorre molte ore con gli auricolari indossati, che siano professionisti in smartworking, sportivi o pendolari. Chi ha difficoltà con i classici in-ear troverà in questi auricolari una soluzione finalmente confortevole.

Con una batteria da 36 ore totali e la cancellazione del rumore AI per chiamate cristalline, i FreeClip soddisfano le esigenze di chi lavora in mobilità e ha bisogno di comunicare chiaramente anche in ambienti rumorosi. La connessione simultanea a due dispositivi li rende perfetti per chi gestisce telefono e PC in contemporanea. Disponibili a 139€ invece di 199€, con uno sconto del 30%, rappresentano un'opportunità da cogliere per chi desidera un prodotto premium a un prezzo accessibile.

I HUAWEI FreeClip sono auricolari open-ear con design a clip dal peso di soli 5,6g per orecchio. Offrono cancellazione del rumore AI per chiamate nitide, 8 ore di autonomia (36 con custodia) e connessione simultanea a due dispositivi su Android, iOS e Windows.

Vedi offerta su Amazon