Garmin Pay sbarca in oltre 100 banche italiane grazie a Nexi

Dal 17 marzo, oltre 4,5 milioni di carte saranno abilitate al servizio di pagamento Garmin Pay per effettuare acquisti in negozio tramite i suoi smartwatch.

Nexi, azienda specializzata nei pagamenti digitali, renderà presto disponibile Garmin Pay per i clienti di oltre 100 banche italiane. Dal 17 marzo, infatti, oltre 4,5 milioni di carte di pagamento saranno abilitate al sistema di pagamento contactless di Garmin, che consentirà di effettuare acquisti in negozio tramite alcuni dei suoi più avanzati smartwatch compatibili con il servizio.

Utilizzare una delle carte Nexi emesse dalle banche che aderiscono al servizio è semplice: oltre a possedere un dispositivo Garmin infatti sarà sufficiente scaricare su uno smartphone con Android o iOS l’app Garmin Connect Mobile e attivare il Wallet Garmin Pay.

In questo modo sarà possibile effettuare acquisti in tutti i negozi dotati di un POS contactless, pari al 75% degli esercizi commerciali in Italia. Le transazioni sono sicure, perché prima di confermare ed effettuare un pagamento, Garmin Pay chiede di inserire un codice segreto, precedentemente impostato nell’app Garmin Connect/Mobile in fase di registrazione della carta di credito. Una volta effettuato l’acquisto, il cliente riceve una notifica sul proprio smartphone associato al dispositivo Garmin.

Ma non solo, per una sicurezza ancora maggiore, ogni volta che ci si toglie l’orologio dal polso o si disattiva la funzione cardio da polso Elevate, Garmin Pay si blocca automaticamente non consentendo alcuna operazione, possibile solo dopo aver inserito nuovamente lo stesso passcode. Quest’ultimo sarà inoltre richiesto di default dopo ogni mezzanotte. Infine, i dati della carta fisica non sono memorizzati sul dispositivo e in fase di pagamento viene utilizzato il codice alternativo che identifica la carta virtualizzata e non quella reale. In questo modo si evita la trasmissione dei dati della carta fisica e si aumenta il livello di sicurezza per il cliente finale.

La funzione di pagamento digitale Garmin Pay è disponibile sui modelli Forerunner 645 e Forerunner 645 Music, sugli smartwatch Vivoactive 3 e Vivoactive 3 Music e sulla serie di sportwatch Fenix 5 Plus, nonché gli indossabili per aviatori D2 Delta. A questi si aggiungono i modelli della nuova serie di tool watch Garmin MARQ.

“Abbiamo deciso di mettere Garmin Pay a disposizione delle nostre banche partner affinché possano offrire ai propri clienti un altro servizio di pagamento comodo, veloce e sicuro”, ha spiegato Andrea Mencarini, Cards & Digital Payments Director di Nexi. “Il nostro obiettivo è continuare a garantire agli istituti di credito soluzioni tecnologicamente all’avanguardia che permettano loro di cogliere a pieno le opportunità offerte dai digital payments: Garmin Pay™ va proprio in questa direzione”.

Il 17 di marzo sarà possibile provare Garmin Pay in anteprima presso lo stand che Nexi allestirà nel Parco Sempione a Milano in occasione della Digital Run, la gara di corsa che chiuderà ufficialmente la Milano Digital Week.