Gli smartwatch Fitbit perdono Google Assistant, che succede?

Google ha confermato l'avvio della rimozione del suo assistente vocale Assistant da una selezione significativa di smartwatch Fitbit. Questa mossa, preannunciata il mese scorso e ora in fase di attuazione progressiva, impatterà direttamente i possessori dei modelli Fitbit Sense, Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 2, Fitbit Versa 3 e Fitbit Versa 4. Gli utenti di questi dispositivi vedranno presto disattivata la funzionalità di Google Assistant, se non è già stata rimossa.

La comunicazione ufficiale di questa dismissione è avvenuta tramite diversi canali. Inizialmente, Google ha pubblicato un post sulla community Fitbit e ha inviato notifiche via email agli utenti interessati, spiegando la natura del cambiamento.

"Nelle prossime settimane elimineremo progressivamente Google Assistant dal tuo dispositivo Fitbit", si legge nel comunicato ufficiale. "Questo cambiamento significa che il controllo vocale di Google Assistant per le attività non sarà presto più disponibile sul tuo dispositivo Fitbit".

Recentemente, come riportato da Android Authority, Google ha intensificato la comunicazione inviando notifiche push direttamente agli smartwatch coinvolti. Il messaggio visualizzato sugli schermi dei Fitbit è diretto e non lascia spazio a dubbi: "Google Assistant sugli orologi Fitbit sta per essere disattivato, questa funzione smetterà di funzionare nelle prossime settimane".

Per gli utenti abituati a interagire con il proprio smartwatch tramite comandi vocali, la rimozione di Google Assistant rappresenta un cambiamento notevole. Tuttavia, l'azienda sottolinea che un'alternativa rimane disponibile. I modelli Fitbit interessati, infatti, supportano anche Amazon Alexa. Gli utenti potranno quindi continuare a utilizzare un assistente vocale integrato, passando ad Alexa, purché si trovino in una regione geografica dove il servizio di Amazon è supportato da Fitbit, come ad esempio gli Stati Uniti e i principali mercati europei, Italia inclusa.

La decisione di Google, che ha acquisito Fitbit nel 2021, di eliminare il proprio assistente vocale dai dispositivi del brand per indirizzare, di fatto, gli utenti verso il prodotto di un concorrente diretto come Amazon, ha sollevato interrogativi. Tuttavia, questa mossa non sembra essere un evento isolato, ma piuttosto parte di una più ampia riorganizzazione strategica che coinvolge Google Assistant nel suo complesso.

Dall'inizio del 2024, Google Assistant ha subito un processo di rimozione o riduzione di numerose funzionalità considerate meno utilizzate o ridondanti. Questo "snellimento" è un preludio a una transizione più significativa verso nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Il protagonista di questa transizione è Gemini, il modello AI multimodale avanzato di Google, destinato a diventare il fulcro dell'esperienza utente su molteplici piattaforme.

Gemini è già in fase di rollout sui dispositivi mobili Android, dove sta progressivamente sostituendo l'esperienza classica di Google Assistant. È inoltre previsto che Gemini prenda il posto di Assistant anche su Wear OS, il sistema operativo di Google per dispositivi indossabili come Pixel Watch 3.

Qui emerge però un punto cruciale per il futuro degli smartwatch Fitbit coinvolti in questa dismissione. I modelli Sense e Versa menzionati non operano su Wear OS, bensì sul sistema operativo proprietario Fitbit OS. Questa differenza architetturale rende incerto l'eventuale arrivo di Gemini su questi specifici dispositivi. Al momento, Google non ha fornito alcuna indicazione ufficiale riguardo a una possibile integrazione di Gemini su Fitbit OS. La rimozione di Assistant potrebbe quindi lasciare questi modelli senza un assistente vocale "made by Google" nel lungo termine, a meno di futuri aggiornamenti o cambiamenti di strategia non ancora annunciati.

Questa situazione potrebbe riflettere una scelta deliberata di Google per differenziare le funzionalità tra i dispositivi basati su Wear OS (come i Pixel Watch) e quelli basati su Fitbit OS, oppure potrebbe derivare da limitazioni tecniche legate all'hardware o al software dei modelli Fitbit più datati.