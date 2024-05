Google Calendar renderà più semplice la gestione dei compleanni, era ora!

Google Calendar potrebbe presto introdurre un miglioramento significativo per gli utenti che utilizzano spesso l'applicazione per ricordare le date di compleanno. A seguito di un'analisi del codice dell'ultimo aggiornamento dell'app, a cura dei colleghi di Android Authority, è emersa la possibilità futura che venga implementata un'apposita funzionalità per semplificare questo processo.

Attualmente, per aggiungere un compleanno su Google Calendar, gli utenti devono crearlo come un evento ricorrente annuale, impostarlo come evento di tutto il giorno e rimuovere la durata. Con il potenziale aggiornamento, introdurrebbe una nuova opzione denominata "Compleanno" che automatizza tutti questi passaggi durante la creazione di un evento, riducendo le operazioni manuali per l'utente.

L'inserimento della data di nascita attraverso il nuovo comando, inoltre, potrebbe portare benefici aggiuntivi, come la visualizzazione automatica dell'età della persona direttamente nell'evento del compleanno. Anche se questo particolare aspetto rimane ancora allo stadio speculativo, suggerisce come Google stia cercando di rendere il suo calendario ancora più interattivo e utile per i suoi utenti.

Questa funzionalità non è ancora disponibile nella versione corrente di Google Calendar, e non ci sono conferme ufficiali sulla sua effettiva implementazione. È stata scovata nel codice dell'aggiornamento v2024.21.0-637471596. L'aggiunta della voce dedicata ai compleanni mostrerebbe un certo interesse da parte di Google a facilitare la gestione delle date importanti.

La possibilità di aggiungere più compleanni con facilità potrebbe anche migliorare l'interazione sociale digitale tra gli utenti, promuovendo un uso più frequente e soddisfacente dell'app calendario già apprezzata da molti.

Voi utilizzate già Google Calendar per ricordarvi i compleanni delle persone care? Vi farebbe comodo ricevere questa nuova funzionalità?