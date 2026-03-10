Google Foto si trova al centro di un aggiornamento significativo nella gestione della ricerca interna, un tema che ha generato dibattito sin dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'app. La funzione Ask Photos, lanciata in anteprima nell'ottobre 2024, ha rappresentato un tentativo ambizioso di sostituire la classica ricerca testuale con un'interfaccia conversazionale basata su AI, capace di rispondere a domande complesse sulle foto presenti nella galleria dell'utente. La risposta della comunità, però, non è stata unanimemente positiva, spingendo Google a riconsiderare l'approccio e a introdurre progressivamente più opzioni di controllo per l'utente.

Il problema principale sollevato dagli utenti era la mancanza di flessibilità: la nuova esperienza AI, pur essendo potente, non si adattava a tutti i casi d'uso e risultava meno immediata rispetto alla ricerca tradizionale per query semplici. Google aveva già fatto un primo passo indietro, introducendo un'opzione di "ricerca classica" e semplificando l'interfaccia grafica prima dell'espansione globale prevista per il 2025, consentendo persino la disattivazione completa di Ask Photos dalle impostazioni.

Ora arriva un ulteriore affinamento: un tasto di commutazione rapida direttamente nell'interfaccia di ricerca, che consente di alternare in tempo reale tra Ask Photos e la ricerca classica senza dover accedere ai menu delle impostazioni. La novità è stata annunciata direttamente da Shimrit Ben-Yair, responsabile di Google Photos, tramite un post su Twitter/X, sottolineando come questa scelta risponda esplicitamente ai feedback degli utenti.

"Mettiamo l'utente al posto di guida, permettendogli di scegliere tra la ricerca classica veloce e i risultati intelligenti di Ask Photos."

Nelle parole di Ben-Yair, l'app proporrà automaticamente i risultati più adatti alla tipologia di ricerca effettuata, ma l'utente avrà sempre la possibilità di cambiare modalità con un singolo tocco. Un approccio ibrido che cerca di bilanciare l'automazione dell'AI con il controllo umano, elemento sempre più centrale nel dibattito sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni consumer.

Sul fronte qualitativo, Ben-Yair ha segnalato miglioramenti concreti: le ricerche più frequenti dovrebbero ora restituire risultati di qualità superiore, e Ask Photos nel suo complesso ha registrato un aumento significativo dei giudizi positivi da parte degli utenti negli ultimi mesi. Dati che suggeriscono come l'affinamento del modello AI sottostante stia procedendo parallelamente alle modifiche all'interfaccia.

Dal punto di vista tecnico, Ask Photos sfrutta le capacità multimodali dei modelli di Google per analizzare il contenuto visivo delle immagini, le didascalie, i metadati di posizione e temporali, restituendo risposte contestuali a domande in linguaggio naturale come "mostrami le foto delle vacanze al mare del 2023" o "trova immagini con i miei amici in montagna". La ricerca classica, per contro, si basa su tag, riconoscimento automatico degli oggetti e filtri tradizionali, risultando più prevedibile e immediata per query dirette.

Il rilascio del nuovo toggle è ancora nelle fasi iniziali e la distribuzione progressiva potrebbe richiedere alcune settimane per raggiungere tutti gli utenti Android e iOS a livello globale. Il percorso di Google Foto con l'AI è emblematico di una sfida più ampia che l'industria tech sta affrontando: integrare funzionalità basate su modelli linguistici e visivi in applicazioni consolidate senza alienare la base utenti esistente, trovando il giusto equilibrio tra innovazione e usabilità.