Google Messaggi continua il suo percorso di raffinamento dell'esperienza utente, introducendo nella versione beta un'opzione che molti attendevano da tempo. La funzione riguarda le risposte intelligenti — le cosiddette Smart Replies — ovvero i suggerimenti di risposta generati dall'intelligenza artificiale che compaiono in automatico sopra il campo di testo, elaborati in base all'ultimo messaggio ricevuto. Il comportamento predefinito attuale di queste risposte ha generato non poche frustrazioni: un tocco accidentale sulla risposta suggerita equivale all'invio immediato del messaggio, senza possibilità di modifica o conferma.

La versione beta di Google Messaggi 20260303 introduce il toggle "Tap to Send/Draft", accessibile dal percorso Impostazioni > Suggerimenti > Tap to Send. Si tratta di un controllo binario che modifica radicalmente il comportamento delle Smart Replies: con l'opzione disattivata, il funzionamento rimane quello attuale con invio immediato al tocco; attivando invece la modalità "Tap to Draft", la risposta suggerita viene caricata nel campo di composizione del messaggio, pronta per essere modificata prima dell'invio.

Con "Tap to Draft" attivo, toccare una risposta intelligente non invia più il messaggio automaticamente, ma lo carica nel campo di testo per consentire modifiche o integrazioni prima dell'invio.

L'introduzione di questo passaggio intermedio aggiunge un tocco in più al processo di invio, ma il vantaggio in termini di controllo è evidente. L'IA generativa applicata alla messaggistica è utile solo se l'utente mantiene il pieno controllo su ciò che viene comunicato, e il rischio di inviare per errore una risposta preconfezionata — magari in una conversazione delicata — è un problema concreto che questa funzione si propone di risolvere. La possibilità di integrare o correggere il testo suggerito prima dell'invio valorizza anche la qualità comunicativa delle risposte, rendendole più personali e meno meccaniche.

La scoperta della funzione è stata riportata da 9to5Google, che ha analizzato il codice della beta più recente. Vale la pena sottolineare che Google Messages è da tempo un banco di prova per funzionalità legate all'intelligenza artificiale nella messaggistica, tra cui la condivisione della posizione in tempo reale e una funzione di cestino per i messaggi eliminati, entrambe già individuate in sviluppo nelle scorse settimane.

Al momento, il toggle Tap to Send/Draft è disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti al canale beta di Google Messaggi. Non è ancora stato comunicato un calendario ufficiale per il rilascio sul canale stabile, ma considerando la natura della funzione — semplice, non invasiva e con un impatto diretto sulla qualità d'uso quotidiana — è plausibile attendersi un'integrazione nella versione pubblica in tempi relativamente brevi.