Google, la registrazione delle chiamate avviserà chi stiamo registrando

Nei giorni scorsi, i colleghi di XDA-Developers hanno scoperto che Google è al lavoro per portare la funzione della registrazione delle chiamate sull’applicazione Telefono. Dopo alcuni tentativi, sono finalmente riusciti ad attivarla rivelandone il suo funzionamento. Per quanto la funzione sia praticamente simile a quelle di tante altre app disponibili sul Play Store, la soluzione di Big-G introduce una caratteristica destinata alla protezione della privacy degli utenti.

Ogni qualvolta verrà avviata una registrazione, verrà emesso un suono acustico che avviserà anche il nostro interlocutore che sarà così messo al corrente del fatto che la conversazione verrà registrata. Dunque, non sarà possibile registrare l’altra persona senza il suo consenso. Una caratteristica che Google non può evitare per questioni legali. Per il momento, poi, non esiste una modalità automatica per registrare tutte le chiamate effettuate. Sarà necessario premere ogni volta l’apposito pulsante.

Credit - XDA-Developers

L’interfaccia è molto interessante. Potremo ascoltare le registrazioni direttamente dal registro delle chiamate senza dover andare alla ricerca di qualche cartella nascosta chissà dove. La registrazione potrà anche essere inviata come file .WAV. Insomma, tutto ciò che era stato ipotizzato in precedenza sembrerebbe confermato.

Come sempre, sono sconosciuti i tempi di rilascio. Tuttavia, la funzione di registrazione delle chiamate potrebbe presto arrivare sugli smartphone della gamma Pixel e su quelli appartenenti al programma Android One. La stessa dovrebbe essere disponibile anche sui futuri smartphone Xiaomi che utilizzerà l’app Telefono e Messaggi di Google sui dispositivi venduti in Europa.