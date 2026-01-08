Google sta trasformando radicalmente l'interfaccia di Messaggi, introducendo un nuovo sistema di menu contestuale che abbandona la tradizionale barra degli strumenti superiore in favore di un approccio più moderno e fluido. La novità, attualmente in fase di test nella versione beta dell'applicazione, rappresenta l'ennesimo tassello di un restyling più ampio che ha già coinvolto fotocamera e galleria nelle scorse settimane.

Il cambiamento più evidente riguarda l'interazione con messaggi di testo e immagini. Fino ad oggi, premendo a lungo su un contenuto, Google Messaggi visualizzava una barra orizzontale nella parte superiore dello schermo con massimo tre azioni rapide, relegando tutto il resto in un menu overflow poco accessibile. La nuova implementazione sostituisce questo sistema con un menu flottante contestuale che appare direttamente in prossimità dell'elemento selezionato.

Le funzioni disponibili nel nuovo menu includono Remix (esclusivamente per le foto), Rispondi, Inoltra, Copia (per i testi), Aggiungi ai preferiti, Elimina, Seleziona altri elementi, Informazioni e Salva (per le immagini). Ogni voce è accompagnata da un'icona identificativa, mentre l'interfaccia applica un effetto di sfocatura pronunciato allo sfondo per focalizzare l'attenzione sull'azione da compiere.

Il contenuto selezionato si sposta parzialmente al centro dello schermo con un'animazione elastica accompagnata da feedback aptico

Dal punto di vista dell'esperienza utente, Google ha curato particolarmente le transizioni: quando si tiene premuto un messaggio o una foto, l'elemento viene parzialmente centrato sullo schermo attraverso un'animazione fluida di tipo "bouncy", accompagnata da un feedback aptico che conferma la selezione. La riga di emoji rapide e la scorciatoia "Crea" rimangono invece invariate nella loro posizione abituale.

L'aggiornamento sta raggiungendo gli utenti attraverso la versione beta 20251212_00_RC01 di Google Messaggi, ma la sua attivazione dipende da un aggiornamento lato server. Questo significa che anche installando manualmente l'APK della beta, la nuova interfaccia potrebbe non comparire immediatamente, seguendo la tipica strategia di distribuzione graduale adottata da Mountain View per testare le novità su una base utenti ristretta prima del rollout generale.

Questa modifica si inserisce in una più ampia strategia di modernizzazione dell'app di messaggistica di Google, che nelle ultime settimane ha visto diversi interventi sull'interfaccia della fotocamera integrata e sulla visualizzazione della galleria. Il nuovo menu contestuale rappresenta un avvicinamento alle convenzioni di design già adottate da altre piattaforme di messaggistica moderne, dove i controlli fluttuanti stanno progressivamente sostituendo le barre di azione fisse per offrire un'esperienza più intuitiva e meno ingombrante.