Google continua ad arricchire il proprio ecosistema Android con aggiornamenti significativi per le app native, e l'ultimo intervento riguarda Google Messages, l'applicazione di messaggistica predefinita su miliardi di dispositivi Android nel mondo. Con il più recente pacchetto di aggiornamenti per l'ecosistema Android, Mountain View ha ufficializzato il rilascio della condivisione della posizione in tempo reale direttamente all'interno delle conversazioni.

Il meccanismo è integrato nella schermata degli allegati di Google Messages: un nuovo pulsante dedicato alla posizione in tempo reale consente di avviare la condivisione senza mai abbandonare la conversazione. Una volta selezionata l'opzione, l'utente accede a una schermata secondaria con un selettore di durata che offre quattro scelte: un'ora, l'intera giornata, "fino a quando non disattivi tu stesso la condivisione" oppure un intervallo personalizzato. Al momento dell'invio, nella chat compare una scheda con i dettagli della posizione, visibile da tutti i partecipanti al thread.

La tecnologia alla base di questa funzione è Find Hub, la piattaforma Google dedicata alla localizzazione e al ritrovamento di dispositivi e persone, che si integra così in modo più capillare nelle comunicazioni quotidiane. Come sottolinea Google nella nota di rilascio ufficiale, «che tu stia raggiungendo qualcuno a un concerto o aspettando un passaggio in aeroporto, puoi condividere la tua posizione per tutto il tempo necessario, con la possibilità di interrompere in qualsiasi momento, senza mai uscire dalla conversazione».

La condivisione della posizione in tempo reale arriva finalmente in Google Messages, eliminando la necessità di passare da Messages a Google Maps per monitorare gli spostamenti di un contatto.

Dal punto di vista competitivo, l'aggiornamento colma un divario che aveva reso Google Messages meno completo rispetto a rivali come WhatsApp, che offre da anni la condivisione della posizione in tempo reale direttamente in chat. Sebbene Google Maps permettesse già da tempo di condividere la propria posizione con i contatti, costringeva gli utenti a gestire due applicazioni separate, frammentando l'esperienza d'uso e introducendo attrito in scenari quotidiani dove la comodità è fondamentale.

L'integrazione con Find Hub suggerisce una strategia più ampia di Google nel consolidare i propri servizi di localizzazione in un unico ecosistema coerente, avvicinando l'esperienza Android a quella offerta da Apple con la combinazione di iMessage e Trova il mio su iOS. La nuova funzione è in fase di distribuzione progressiva come parte dell'aggiornamento del pacchetto dell'ecosistema Android, quindi potrebbe non essere immediatamente disponibile su tutti i dispositivi: nei prossimi giorni la copertura dovrebbe estendersi a tutti gli utenti attivi di Google Messages a livello globale, Italia inclusa.