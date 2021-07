Android 12, vi piace il nuovo easter egg in tema Material You?

Android 12 è ormai in dirittura d’arrivo, con la versione definitiva del sistema operativo che dovrebbe essere rilasciata in agosto secondo la tabella di marcia pubblicata da Google stessa sul proprio blog dedicato agli sviluppatori.

Dopo l’arrivo della Beta 3.1 nella serata di ieri è ora finalmente il momento di scoprire qual è il nuovo easter egg, il quale per la prima volta si è mostrato in Android 12!

I fan del sistema operativo mobile di Google sono al corrente del fatto che ogni singola versione di Android sin dai propri albori ha nascosto nelle impostazioni di sistema un simpatico easter egg che rappresenta la versione di software a cui fa riferimento.

Android 12 non fa eccezione e, nonostante non sia pubblicamente accessibile per il momento, sembra che in nuovo easter egg sia stato aggiunto all’ultima Beta rilasciata tramite aggiornamento OTA nella serata di ieri.

Mishaal Rahman di Xda Developers e i colleghi di 9to5Google sono riusciti ad attivare la nuova sorpresa nascosta in Android 12 e ci hanno permesso quindi di dargli una prima occhiata in anticipo rispetto alla versione finale del sistema operativo.

Ricordiamo che Android 12 non è ancora disponibile nella sua versione finale e quindi anche l’easter egg potrebbe essere modificato prima della release definitiva.

L’easter egg approfitta del widget orologio ridisegnato che Google ha mostrato diverse volte in Android 12 e nei video di presentazione del linguaggio di design Material You. A quanto pare rimarrà accessibile nel solito modo, ovvero toccando più volte la voce Versione di Android in Impostazioni > Informazioni sul telefono.

Come al solito, c’è un elemento interattivo all’interno dell’eater egg, in questo caso permette di far girare l’orologio. Quando si segnano le 12 (allineandosi con la versione di Android), un’esplosione di bolle colorate a tema riempiono lo sfondo. Le tinte di questi vari elementi sono legate al tema Material You ereditato dallo sfondo.

Cosa ne pensate? Vi piace il nuovo easter egg preparato da Google per Android 12 o vi aspettavate di meglio?