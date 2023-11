Google paga Samsung per... aggiornare gli smartphone?

Nel bel mezzo del processo antitrust in corso negli Stati Uniti contro Google, sono stati esposti moltissimi segreti commerciali, i quali fanno luce sulle strategie del gigante tecnologico per assicurarsi la posizione di motore di ricerca predefinito sui dispositivi mobili. Sorprendentemente, è stato rivelato che Google impiega una serie di tattiche, tra cui quella di invogliare i produttori di smartphone Android, come Samsung ma non solo, a fornire aggiornamenti software più frequenti ai loro dispositivi attraverso accordi di condivisione delle entrate.

Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha recentemente svelato l'approccio dell'azienda per convincere i vari brand a scegliere Google come motore di ricerca predefinito sugli smartphone e sugli altri dispositivi. Oltre agli incentivi finanziari, Google si impegna a condividere le entrate con i produttori (OEM) coinvolti nell'ecosistema Android per incoraggiarli a dare priorità agli aggiornamenti software e a migliorare il supporto a lungo termine dei loro dispositivi.

Sundar Pichai ha riconosciuto che le entrate assegnate ai produttori OEM di Android dipendono dal fatto che i loro dispositivi ricevano aggiornamenti di sicurezza essenziali. Ha sottolineato: "Lo sviluppo delle nuove versioni richiede maggiori sforzi e gli aggiornamenti sono costosi... quindi a volte si fanno dei compromessi". Ciò implica che alcuni OEM possono compromettere la frequenza degli aggiornamenti software a causa di considerazioni finanziarie.

È interessante notare che questa rivelazione ha gettato un riflettore sugli approcci contrastanti adottati dagli OEM Android, in particolare Samsung e Motorola. Sebbene l'obiettivo principale della causa antitrust sia il dominio di Google come motore di ricerca predefinito sui prodotti Apple, è affascinante osservare che Google sfrutta il metodo "revenue share" come strategia per incoraggiare produttori come Motorola e Samsung a fornire aggiornamenti software più frequenti ai loro dispositivi.

In questo contesto, risulta evidente che Samsung, un attore chiave dell'ecosistema Android, pone una forte enfasi sugli aggiornamenti software regolari per i suoi smartphone. Motorola, d'altro canto, beneficia anch'essa della condivisione dei ricavi, ma non mostra lo stesso impegno nel fornire un numero di aggiornamenti software pari a quello del gigante coreano.

Mentre il processo antitrust prosegue, queste rivelazioni sollevano importanti interrogativi sulle dinamiche di potere all'interno dell'industria tecnologica e su come aziende come Google esercitino la loro influenza per plasmare l'esperienza dei consumatori. La misura in cui tali pratiche influenzano la scelta dei consumatori e la qualità dei prodotti rimane oggetto di dibattito e il processo promette di fornire ulteriori approfondimenti sui rapporti del gigante tecnologico con gli OEM e sulle implicazioni più ampie per l'ecosistema Android.