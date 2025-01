Microsoft accelera il rilascio forzato di Windows 11 24H2: tutto ciò che c'è da sapere

Microsoft ha ufficialmente avviato il rilascio forzato di Windows 11 24H2, destinato ai dispositivi idonei che eseguono le edizioni Home e Pro delle versioni 22H2 e 23H2 del sistema operativo. Questo aggiornamento automatico riguarda esclusivamente i sistemi non gestiti dai reparti IT, consentendo agli utenti di scegliere il momento più opportuno per riavviare il proprio dispositivo o posticipare l’installazione.

Secondo quanto riportato nel sito ufficiale di Microsoft, la versione 23H2 di Windows 11 rimarrà supportata fino a ottobre 2025, mentre la versione 22H2 ha già raggiunto la fine del supporto a ottobre 2024. Questa tempistica ha accelerato il passaggio forzato a Windows 11 24H2, conosciuto anche come l’Aggiornamento 2024, che è stato lanciato a ottobre come un aggiornamento completo del sistema operativo.

Microsoft ha chiarito che il rollout della versione 24H2 segue un processo graduale. “Abbiamo raggiunto una nuova fase nel rilascio della versione 24H2. I dispositivi idonei che eseguono le edizioni Home e Pro di Windows 11, versioni 23H3 e 22H2, verranno gradualmente aggiornati alla versione 24H2,” ha affermato l’azienda in un recente aggiornamento della pagina dedicata alla salute dei rilasci di Windows.

Per chi non desidera attendere l’aggiornamento automatico, è possibile verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento andando su Impostazioni > Windows Update e cliccando su “Verifica disponibilità aggiornamenti.” Se il dispositivo è idoneo, verrà visualizzata l’opzione “Scarica e installa.” Gli utenti più impazienti possono abilitare l’opzione “Ricevi gli ultimi aggiornamenti appena disponibili”, sempre nella sezione Windows Update.

Viste, però, le numerose complicazioni portate dalla versione 24H2, soprattutto in ambito gaming, per chi non fosse ancora pronto ad adottare la nuova versione, è possibile sospendere il download e l’installazione dell’aggiornamento selezionando un intervallo di tempo specifico nelle impostazioni di Windows Update. Tuttavia, sarà necessario completare gli aggiornamenti una volta scaduto il periodo di pausa.

Microsoft ha, comunque, implementato delle restrizioni per evitare che l’aggiornamento 24H2 venga offerto a sistemi con configurazioni o software non compatibili. Tra i dispositivi interessati rientrano PC con Auto HDR abilitato, sistemi che utilizzano il software Dirac per il miglioramento audio, giochi come Asphalt 8 (Airborne) e Assassin’s Creed, alcuni dispositivi ASUS, nonché macchine con fotocamere integrate o software come Safe Exam Browser e Easy Anti-Cheat. Quindi non dovrebbero esserci, almeno in via teorica, problematiche legate ad aggiornamenti imposti per i possessori di hardware incompatibile.

Per agevolare il processo di aggiornamento, Microsoft mette a disposizione una guida dettagliata e un documento di supporto per aiutare gli utenti a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l’installazione della versione 24H2. Questo approccio mira a garantire una transizione fluida per tutti i dispositivi coinvolti.

Con il rilascio forzato di Windows 11 24H2, Microsoft punta a unificare l’esperienza utente e ad assicurare che i dispositivi siano sempre aggiornati con le ultime funzionalità e i miglioramenti di sicurezza. Per gli utenti, è il momento di verificare lo stato del proprio sistema e decidere come gestire questo importante aggiornamento.