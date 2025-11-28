Il Google Pixel 10 Pro è in offerta su Amazon a 899,00€ invece di 1.238,26€, con uno sconto del 27%. Questo smartphone Android di ultima generazione vi conquisterà con Gemini, l'AI più avanzata di Pixel, un sistema a tripla fotocamera posteriore per scatti professionali e un magnifico display Super Actua da 6,3". In bundle riceverete anche i Pixel Buds 2A con cancellazione attiva del rumore e driver da 11 mm per un audio cristallino. Approfittate di questa offerta a 899,00€ con il 27% di sconto per portarvi a casa un'autonomia superiore alle 24 ore e prestazioni rivoluzionarie.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Google Pixel 10 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 10 Pro con Buds 2A è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza smartphone completa e all'avanguardia, senza compromessi. Questo bundle si rivolge agli appassionati di fotografia mobile che desiderano scattare foto e video di qualità professionale grazie al sistema a tripla fotocamera posteriore, ma anche a chi vuole sfruttare l'intelligenza artificiale Gemini per ottimizzare ogni aspetto dell'utilizzo quotidiano. Con un risparmio del 27%, è perfetto per chi necessita di prestazioni rivoluzionarie garantite dal chip più potente mai montato su un Pixel, unite a un'autonomia che supera le 24 ore per affrontare anche le giornate più intense senza ansia da ricarica.

Gli auricolari Pixel Buds 2A inclusi nel pacchetto rendono questa offerta particolarmente vantaggiosa per sportivi e pendolari che cercano un audio cristallino con driver da 11 mm e cancellazione attiva del rumore Silent Seal 1.5. Lo stabilizzatore girevole garantisce un'aderenza perfetta durante gli allenamenti, mentre l'equalizzatore a 5 bande permette di personalizzare completamente l'esperienza audio. Il display Super Actua da 6,3" soddisfa le esigenze di chi consuma contenuti multimediali, lavora in mobilità o semplicemente apprezza una visualizzazione nitida e coinvolgente in ogni condizione di luce.

Con uno sconto del 27% vi portate a casa questo straordinario smartphone a soli 899€ invece di 1238€, completo di auricolari premium. Un'occasione imperdibile per chi cerca l'eccellenza fotografica e l'intelligenza artificiale più evoluta in un unico dispositivo.

Vedi offerta su Amazon