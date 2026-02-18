Avatar di D@ny__ç 36
nel mio comune hanno passato i cavi più di un anno fa (zona bianca) e li hanno lasciati arrotolati sopra i pali, in teoria prima dell'estate dovrebbero finire visto che mi hanno fatto sapere che spengono la linea analogica a giugno...
Avatar di Dany_M 106
In Italia il Digital Divide è ancora a livelli altissimi.
C'è gente che non sa nemmeno cosa sia la fibra o anche l'ADSL.
Fanno il contratto con un operatore a caso senza manco sapere per quale servizio pagano
