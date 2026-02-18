Google ha appena presentato il Pixel 10a, che promette di ridefinire gli standard qualitativi per chi non vuole spendere cifre da flagship. Google ha scelto di puntare tutto sull'accessibilità dell'intelligenza artificiale e su un comparto fotografico che ambisce a primeggiare nella sua categoria di prezzo. Con un prezzo fissato a 549€, il gigante tecnologico californiano dichiara apertamente guerra alla concorrenza, offrendo caratteristiche che fino a poco tempo fa erano appannaggio esclusivo dei modelli premium.

L'aspetto che più colpisce dell'ultima proposta della linea "A" è la democratizzazione tecnologica che rappresenta. Il processore Tensor G4, garantisce l'accesso completo all'ecosistema Gemini, l'assistente basato su intelligenza artificiale che sta diventando sempre più centrale nella strategia di Google. Gli utenti possono conversare naturalmente con Gemini Live, ottenere risposte immediate attraverso la funzione Cerchia e Cerca, e sfruttare strumenti creativi come "Nano Banana" per trasformare radicalmente le proprie fotografie applicando stili artistici o fondendo immagini diverse.

Il comparto fotografico rappresenta il vero cavallo di battaglia di questo smartphone, con l'azienda che non esita a definirlo il migliore disponibile nella la soglia dei 500€. La configurazione hardware prevede un sensore principale da 48 megapixel affiancato da un'ultrawide da 13 megapixel con campo visivo di 120 gradi, ma è l'elaborazione computazionale a fare davvero la differenza. Tra le funzionalità più interessanti spicca Camera Coach, una novità assoluta che utilizza i modelli Gemini per fornire suggerimenti in tempo reale su illuminazione e composizione, trasformando di fatto lo smartphone in un tutor fotografico personale.

La funzione Auto Best Take analizza automaticamente più fotogrammi con una singola pressione dell'otturatore, selezionando lo scatto in cui tutti i soggetti appaiono al meglio delle loro possibilità. Add Me, già presente nelle versioni precedenti ma ora potenziata, permette al fotografo di inserirsi nelle foto di gruppo attraverso una sofisticata sovrapposizione gestita dall'intelligenza artificiale, supportando ora anche gruppi di dimensioni variabili. Una sorpresa gradita riguarda la compatibilità cross-platform: Quick Share funziona finalmente con AirDrop, abbattendo le barriere tra ecosistemi e consentendo la condivisione immediata di file anche con dispositivi Apple.

Sette anni di aggiornamenti garantiti stanno diventando la prassi anche per la fascia media

Il design segue una filosofia definita "Smooth by design", con un retro completamente piatto dove la barra della fotocamera si integra perfettamente nella scocca, eliminando le fastidiose sporgenze che caratterizzavano i modelli precedenti. Il telefono rimane perfettamente stabile quando appoggiato su una superficie piana, un dettaglio apparentemente banale ma apprezzato nell'uso quotidiano. Il telaio è realizzato in alluminio riciclato al 100% con finitura satinata, mentre la cover posteriore incorpora l'81% di plastica riciclata, segnando un primato per la serie A nell'utilizzo di materiali sostenibili.

Per la prima volta in un dispositivo di questa linea, vengono impiegati cobalto, rame, oro e tungsteno riciclati nei componenti interni, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. La resistenza non è stata sacrificata sull'altare dell'eco-compatibilità: la certificazione IP68 garantisce protezione completa da acqua e polvere, mentre il vetro Corning Gorilla Glass 7i sullo schermo offre una difesa superiore contro graffi e cadute accidentali. La palette cromatica comprende quattro varianti raffinate: Lavender, Berry, Fog e Obsidian.

Il display Actua da 6,3 pollici rappresenta un salto qualitativo significativo, risultando l'11% più luminoso rispetto alla generazione precedente. I picchi di luminosità raggiungono i 3000 nits, assicurando leggibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole mediterraneo. Il pannello OLED supporta la tecnologia Smooth Display con frequenza di aggiornamento variabile tra 60 e 120Hz, garantendo fluidità nelle animazioni e nell'interazione con l'interfaccia senza compromettere eccessivamente l'autonomia.

Quest'ultimo aspetto merita un approfondimento: la batteria da 5100 mAh promette oltre 30 ore di utilizzo standard, che si estendono fino a 120 ore attivando la modalità di Risparmio Energetico Estremo. La ricarica cablata raggiunge i 30W con un caricatore da 45W, mentre rimane disponibile anche la ricarica wireless certificata Qi. Il coprocessore di sicurezza Titan M2 affianca il Tensor G4 per garantire protezione avanzata dei dati personali, con opzioni di sblocco tramite impronta digitale, riconoscimento facciale e una VPN integrata.

Google continua a distinguersi per la politica di supporto software, offrendo sette anni completi di aggiornamenti del sistema operativo, patch di sicurezza e Pixel Drops con nuove funzionalità. Il dispositivo arriva sul mercato con Android 16 già preinstallato, garantendo accesso immediato alle ultime novità della piattaforma. Una feature che debutta sulla serie A è il Satellite SOS, che permette di contattare i servizi di emergenza anche in totale assenza di copertura Wi-Fi o cellulare, una caratteristica che potrebbe rivelarsi salvavita in situazioni critiche.

La configurazione di memoria prevede 8 GB di RAM LPDDR5X abbinati a opzioni di archiviazione da 128 o 256 GB, sufficienti per la maggior parte degli utenti. La connettività comprende Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 5G Sub-6GHz e NFC, coprendo tutti gli standard attuali. Sul fronte video, la fotocamera posteriore registra in 4K a 30 o 60 fps, mentre quella frontale da 13 megapixel si ferma a 4K 30 fps. Le dimensioni contenute (153,9 x 73,0 x 9,0 mm) e il peso di 183 grammi rendono il dispositivo maneggevole e confortevole anche durante sessioni d'uso prolungate.

I preordini aprono oggi, con la disponibilità effettiva fissata per il 5 marzo. Contestualmente al lancio dello smartphone, arrivano sul mercato anche le nuove Pixel Buds 2a nelle colorazioni Berry e Fog, completando l'ecosistema di accessori coordinati. La strategia è chiara: offrire un'esperienza completa e coerente a un prezzo che rende la tecnologia di punta accessibile a una platea molto più ampia rispetto ai modelli flagship, senza costringere gli utenti a rinunce significative in termini di prestazioni, qualità fotografica o longevità del dispositivo.