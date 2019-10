Google Pixel 4, Live Caption e la funzione astrofotografia anche sui Pixel 3

Nella giornata di ieri, Google ha alzato il sipario su Pixel 4 e Pixel 4 XL, oltre che su tutta una serie di nuovi dispositivi. I nuovi smartphone introducono due funzionalità interessanti: Live Caption e la funzione astrofotografia che permette di scattare foto al cielo stellato. La società di Mountain View ha dichiarato che non saranno esclusiva dei top di gamma appena arrivati.

Entrambe le funzioni arriveranno – con tempi diversi – anche sugli smartphone della generazione precedente. Nello specifico, la funzionalità relativa alla fotocamera sarà disponibile anche su Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3A e Pixel 3A XL con il prossimo aggiornamento della fotocamera. I risultati saranno probabilmente diversi dato il differente comparto fotografico. Le nuove creature di Big-G, infatti, guadagnano un secondo sensore (teleobiettivo) sul retro.

#NightSight already helps you take beautiful photos in the dark. Now you can use it for shots of the night sky.🌙✨ Coming to Pixel 3a and Pixel 3 as well as #pixel4. #madebygoogle pic.twitter.com/o4bORnPc6j

— Google (@Google) October 15, 2019