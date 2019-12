Google Pixel 4a: pubblicati i primi render

Online sono appena apparse alcune immagini rendering degli smartphone Google Pixel 4a e Pixel 4a XL. Come successo con la precedente serie, la società potrebbe presto presentare due dispositivi che dovrebbero essere collocati nella fascia media. Anche se mancano ancora diversi mesi all’eventuale annuncio, il leaker OnLeaks ha diffuso i primi render.

Stando ai dettagli attualmente diffusi, i prossimi smartphone di fascia media potrebbero offrire un’assoluta novità nel mondo dei “Pixel”: un foro collocato in alto a sinistra. Questo elemento, che accoglie la fotocamera anteriore, viene spesso scelto quando si decide di ridurre le dimensioni della cornice. Nei nuovi Pixel 4a, invece, i margini dovrebbero invece essere abbastanza spessi.

Per quanto riguarda il display, non sappiamo ancora il valore della diagonale, anche se potrebbe essere pari a 5,7 o 5,8 pollici, e se sarà presente il modulo per il Motion Sense. La parte posteriore è molto simile a quella dei top di gamma, ma potremmo trovare esclusivamente un sensore fotografico accompagnato da un flash led.

Secondo la fonte, le dimensioni potrebbero essere pari a 144,2 x 69,5 x 8,2 mm; la sporgenza causata dalla fotocamera dovrebbe equivalere a circa 0,8 mm. Presente anche l’ingresso per il jack audio, che ormai non è più così comune.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, non abbiamo molte informazioni. Si parla del processore Snapdragon 765 o Snapdragon 730 e il supporto per il 5G. Il lancio dovrebbe essere previsto per il prossimo maggio, durante Google I/O 2020.