Google Pixel 6, scoperto chi produrrà fotocamera principale e chip Tensor

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono due degli smartphone Android più attesi della seconda metà del 2021, come dimostrato anche dal risultato del nostro sondaggio.

Nelle scorse settimane Google ha confermato che i nuovi smartphone Pixel avranno un cuore proprietario chiamato Google Tensor e un nuovo comparto fotografico, ora conosciamo ulteriori dettagli di entrambi questi aspetti.

Non è passato molto da quando Google ha svelato i primi render ufficiali di Pixel 6 e Pixel 6 Pro come parte dell’annuncio del nuovo chip Tensor. Ora, grazie alla Beta 4 di Android 12 che è appena stata consegnata agli iscritti al programma di anteprima, abbiamo scoperto ulteriori dettagli riguardo a questo nuovo e “misterioso” chip, oltre a ricevere nuove conferme sulla fotocamera principale che i due smartphone utilizzeranno.

Come scoperto da un utente del forum di XDA Developers, la nuova versione dell’app Google Camera inclusa con l’ultima beta di Android 12 contiene la stringa di codice gn1_wide_p21. Questa suggerirebbe che la gamma Pixel 2021 (p21) utilizzerà un sensore Samsung ISOCELL GN1 da 50MP, sensore che era già stato nominato spesso come potenziale candidato.

Si tratta di un sensore fotografico dal formato 1/1,31″ dalla risoluzione di 8160 x 6144 pixel, ogni singolo pixel è quindi grande 1,2μm. Rispetto al Samsung ISOCELL GN2 utilizzato in Xiaomi Mi 11 Ultra, il sensore scelto da Google è leggermente più piccolo a parità di risoluzione. Ci aspettiamo però che l’incredibile combinazione di nuova fotocamera, software di elaborazione avanzato Google e nuovo chip Tensor possa restituire risultati incredibili.

Parlando di Google Tensor, la Beta 4 di Android 12 ci ha svelato un nuovo dettaglio anche riguardo a questo inedito SoC. Secondo le voci di corridoio sarebbe anche in questo caso Samsung il partner scelto per la produzione del chip con il processo produttivo a 5nm.

Un file APK contenuto nella Beta 4 contiene un riferimento a g5123b, ovvero lo stesso modem utilizzato da Samsung nelle varianti Exynos di Galaxy Note 20 e Galaxy S20. Questo confermerebbe le voci che vedrebbero Google Tensor basato sul chip Exynos 9855, una via di mezzo tra l’Exynos 2100 dei Galaxy S21 e il futuro chip Samsung con GPU AMD.

Ovviamente il chip non sarà solo un prodotto Exynos rimarchiato, l’architettura è stata accuratamente scelta da Google per adattarsi ai futuri Pixel e per l’uso intensivo di AI e ML che l’azienda intende fare.