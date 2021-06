Samsung Exynos con GPU AMD sbaraglia la concorrenza (anche Apple!)

La presentazione del nuovo chip Samsung Exynos dotato di GPU AMD RDNA 2, la stessa architettura utilizzata su Xbox Series S|X, PS5 e sulle schede video Radeon serie RX 6000, dovrebbe ormai essere dietro l’angolo e siamo tutti curiosi di vedere quali saranno i frutti della collaborazione tra i due produttori di chip.

Un leak avrebbe mostrato al mondo il primo benchmark del nuovo SoC e i risultati sembrano strabilianti!

L’indiscrezione arriva dal famoso leaker Ice Universe, il quale ha messo le proprie mani su quello che dovrebbe essere il risultato del benchmark Wild Life di 3DMark eseguito sul presunto nuovo chip Samsung/AMD.

Se questo benchmark dovesse rivelarsi accurato e reale, il nuovo chip Exynos con GPU RDNA2 sarebbe in grado di ottenere il 55% di performance in più rispetto al SoC più potente prodotto dalla stessa Samsung in Questo momento, ovvero l’Exynos 2100 a bordo della gamma Galaxy S21.

Questo chip Exynos ancora senza nome dovrebbe sfruttare per la CPU l’architettura core Cortex-A77 di ARM, anche se ovviamente non si tratta dell’unica variante di chip che Samsung sta progettando con l’avanzata architettura GPU.

Il punteggio di oltre 8000 punti ottenuto dal chip nel benchmark posizionerebbe il nuovo Exynos di Samsung in cima alla classifica degli smartphone testati con il software, più in alto anche dei dispositivi con SoC Apple. Più in alto di questo processore trovano posto solamente gli iPad, dotati storicamente di chip più potenti e con migliore capacità di gestione delle temperature grazie alla maggiore superficie se confrontati con gli smartphone.

Precedenti indiscrezioni hanno suggerito come Samsung sia pronta ad annunciare il nuovo SoC basato su RDNA2 già il mese prossimo. Non è chiaro quale dispositivo sarà il primo a presentare questa architettura ma noi non vediamo l’ora di scoprirlo!