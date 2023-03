Sono ufficialmente cominciato le super promozioni di primavera su Amazon e, ovviamente, le proposte a vostra disposizione sono davvero tantissime. Dalla cura della casa fino al tech, avrete la possibilità di portare a casa il meglio del meglio a prezzi imbattibili! Proprio per questo, nel caso foste interessati ad acquistare un ottimo smartphone a un prezzo imbattibile, vi consigliamo di valutare l’acquisto di un Google Pixel 6a o Pixel 7, in forte ribasso sullo store.

In questo momento, infatti, avrete modo di scegliere tra questi modelli con varianti differenti di colori e sconti che toccano anche il 28%. Dunque, delle offerte che davvero non dovreste farvi scappare, fintanto che siete in tempo per portare a termini i vostri acquisti a prezzi stracciati!

Da menzionare senza alcun dubbio uno dei modelli con il migliore rapporto qualità/prezzo, ovvero il Google Pixel 6a nella colorazione grigio antracite. Per ora, potrete acquistarlo a soli 329,00€ invece di 459,00€ per uno sconto totale di ben 130,00€. Tra i pregi da menzionare c’è indubbiamente Google Tensor, la vera e propria mente del Pixel 6a. Si tratta del primo chip realizzato dal brand, pensato per rendere il telefono ultra intelligente, sicuro e potente oltre che più veloce e reattivo.

Le app si avviano all’istante, pagine e immagini si caricano subito e tutto funziona meglio, in modo tale da consentirvi di portare a termine le vostre attività nella maniera più rapida possibile. Da non sottovalutare anche l’ottima batteria adattiva che si adegua alle vostre esigenze. Quest’ultima può durare più di 24 ore e capisce quali sono le app preferite, non sprecando energia per quelle meno usate. Inoltre, otterrete ore ed ore di autonomia con una ricarica da una manciata di minuti!

Anche la fotocamera è un punto a favore del Pixel 6a, in quanto vi consente di ritrarre volti più definiti con la feature viso nitido, scattare foto che esaltano le diverse carnagioni grazie a real tone e rimuovere gli oggetti indesiderati con gomma magica. Infine, se siete interessati alla massima privacy in ambito dati e documenti, sappiate che il chip Titan M2 e il core di sicurezza di Google Tensor offrono un ulteriore livello di sicurezza hardware per rendere il vostro telefono ancora più resiliente in caso di attacchi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la nostra lista finale, contenente tutte le promozioni più interessanti in merito, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo che fa al caso vostro.

Le migliori offerte su Google Pixel 6a e Google Pixel 7

