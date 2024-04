Google Pixel 8 Pro a un prezzo SHOCK! (-200€)

Se state cercando uno dei migliori smartphone in circolazione tra quelli più recenti, ma volete trovarlo a un prezzo scontato, oggi Google Pixel 8 Pro è disponibile su Amazon in offerta a 1.099€, rispetto al prezzo originale di 1.299€, permettendovi di risparmiare il 15%. Approfittate di questa promozione per vivere un'esperienza utente senza paragoni con il Google Pixel 8 Pro, uno dei top di gamma Android più desiderati.

Google Pixel 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 Pro si rivela la scelta ideale per gli appassionati di fotografia e videografia che cercano di portare la loro passione al livello successivo. Grazie al suo nuovo chip Google Tensor G3, questo smartphone è perfetto per coloro che desiderano sperimentare con funzionalità fotocamera avanzate e desiderano risultati professionali senza il bisogno di attrezzature complesse. Le quattro fotocamere di alto livello, arricchite da controlli Pro e dal miglior zoom mai visto su un Pixel, sono progettate per chi non vuole compromessi sulla qualità delle immagini e dei video.

Inoltre, chi cerca un dispositivo in grado di supportare giornate intense troverà nel Pixel 8 Pro un alleato affidabile, grazie alla sua batteria adattiva che garantisce oltre 24 ore di autonomia, estendibile fino a 72 ore con il risparmio energetico estremo. Queste caratteristiche lo rendono adatto anche a professionisti costantemente in movimento o viaggiatori che non possono permettersi di rimanere a corto di batteria in momenti critici. La sua robustezza, garantita dalla protezione IP68 e dal rivestimento Corning Gorilla Glass Victus 2, aggiunge un ulteriore livello di affidabilità per chi vive un lifestyle dinamico e avventuroso.

Il Google Pixel 8 Pro spicca per il suo chip Google Tensor G3, che insieme all'IA Google assicura prestazioni eccezionali in fotografia e video, oltre a una velocità e un'efficienza superiori. Dotato di un display da 6,7", garantisce una visione nitida con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz per prestazioni sempre fluide. A un prezzo di 1.099€, ribassato da 1.299€, il Google Pixel 8 Pro rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un smartphone all'avanguardia in fotografia, con prestazioni elevate, lunga durata della batteria e funzionalità avanzate di sicurezza.

